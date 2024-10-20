Після удару РФ по енергооб'єкту: понад 37 тисяч українців залишились без світла

Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення електроенергії.

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Удар по енергооб'єкту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вранці, 20 жовтня, війська країни-агресорки Росії вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла. Про це повідомляють "Сумиобленерго".

"Сьогодні вранці російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумської області. Унаслідок чого тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти)", - йдеться у повідомленні.

За даними енергетиків, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).

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"Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю", - підкреслили в обленерго.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня російські загарбники вчергове атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин.

У ніч на 19 жовтня окупанти вдарили по об’єктах енергетики у Сумській та Чернігівській областях. Зокрема, російські загарбники нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та "Шахеди".

Крім того, 16 жовтня у Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. У Миколаївській області через технологічні порушення знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі та промисловість.

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