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Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідків

Андрій Ганчук
28 вересня 2024, 10:09оновлено 28 вересня, 11:02
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Правоохоронці спрямовують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу.
Наслідки ударів по лікарні в Сумах
Наслідки ударів по лікарні в Сумах / Колаж: Главред, фото: МВС, Кордон Медіа

Опубліковано перші кадри наслідків удару російських окупантів по лікарні в Сумах. Відомо про шість загиблих і 10 поранених. На місці працюють профільні служби, людям надають допомогу.

Як повідомили у Нацполіції, ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору із застосуванням безпілотників.

"Поліція Сумщини документує наслідки цинічної російської атаки на лікарню, внаслідок якої шестеро людей загинули та 10 поранено. Сьогодні вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в обласному центрі, застосувавши БПЛА", - сказано в повідомленні.

відео дня

На місці працюють правоохоронці та всі профільні служби. Триває пошуково-рятувальна операція.

Кадри наслідків ударів по лікарні в Сумах

  • Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідків
  • Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідків
  • Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідків
  • Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідків
  • Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідків
  • Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідків
  • Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідків
  • Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідків

"На місці удару працюють поліцейські - слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби. Правоохоронці спрямовують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають медичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція", - підкреслюється в повідомленні.

Скільки пацієнтів і персоналу було в лікарні під час атаки

У Сумській міській лікарні під час атаки перебували 38 співробітників і 86 пацієнтів, розповіли в обласній прокуратурі.

15 пацієнтів лікарні - маломобільні.

Фото наслідків російського удару по Сумах від прокуратури

На момент удару по лікарні там перебували персонал і пацієнти
На момент удару по лікарні там перебували персонал і пацієнти / Скріншот Главред
Суми
Окупанти вдарили по лікарні в Сумах / Сумська обласна прокуратура
Суми
Кадри будівлі лікарні в Сумах / Сумська обласна прокуратура
Суми
Окупанти поцілили по лікарні в Сумах / Сумська обласна прокуратура

Два "шахеди" потрапили по лікарні - Повітряні сили

У Повітряних силах розповіли деталі ворожої атаки на Суми. Два російські безпілотники потрапили по лікарні.

"Уранці 28 вересня 2024 року російські окупанти завдали повторного удару безпілотникам типу "шахед" по місту Суми.

За попередніми даними, після нічних ворожих атак, обласний центр атакували ще три ворожі ударні БПЛА, двоє - потрапили до лікарні. На жаль, є загиблі та постраждалі... Нелюди!

Співчуття родинам загиблих!" - написали у ВС.

Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідків
Що відомо про БПЛА Shahed / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Загинули 7 осіб

За даними від Сумської ОВА на 10:28, загинуло 7 осіб. 12 осіб постраждали.

"За уточненими даними, внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Шахед" на місто Суми попередньо 7 загиблих та 12 важкопоранених. Наразі розгортається штаб із ліквідації наслідків ударів. Телефон штабу: (066) 543 76 77", - сказали в обласній військовій адміністрації.

Росія вдарила по лікарні в Сумах - що про це відомо:

Російські окупанти в суботу вранці, 28 вересня, завдали два авіаудари по Сумах із застосуванням "Шахедів". Згодом з'ясувалося, що ворог завдав ударів по лікарні.

Згідно із заявою МВС, унаслідок першого ворожого удару було зруйновано перекриття кількох поверхів лікарні. Служби почали евакуювати пацієнтів. Під час евакуації хворих ворог завдав ще одного удару, сказав міністр закордонних справ Ігор Клименко.

"Унаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття кількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів і персоналу.

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