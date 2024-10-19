РФ атакувала об’єкти енергетики у 2 областях: вводяться графіки аварійних відключень світла

Частина населених пунктів знеструмлена. На місцях прильотів працюють всі необхідні служби.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-obekty-energetiki-v-2-oblastyah-vvodyatsya-grafiki-avariynyh-otklyucheniy-sveta-10606733.html Посилання скопійоване

РФ атакувала об’єкти енергетики у 2 областях/ колаж: Главред, фото ілюстративні: 126 окрема бригада ТРО, УНІАН

Російські окупанти у ніч на 19 жовтня вдарили по об’єктах енергетики у Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомили обласні військові адміністрації.

У Сумській ОВА зазначили, що російські загарбники нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та "Шахеди". Протиповітряна оборона знищила три "Шахеди". Внаслідок удару ворожої атаки, за попередніми даними, поранення отримали семеро людей.

"Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини. На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога. Електропостачання частково відновлено, роботи тривають", – йдеться у повідомленні.

відео дня

В "Сумиобленерго" заявили про введення графіків аварійних відключень в області.

"Шановні споживачі електроенергії! О 08:57 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги, відповідно до вказівки НЕК "Укренерго". Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району. Працюємо, щоб стабілізувати енергетичну систему", – зазначається у повідомленні.

Також очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус розповів, що в області було завдано удару по об’єкту критичної інфраструктури.

"Ворог продовжує атакувати об’єкти енергопостачання. Вночі завдано удару по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували. Загрози електропостачанню наразі немає", – зазначив він.

У "Чернігівобленерго" також повідомили, що вводять аварійні відключення електроеенергії.

"О 09:04 отримали команду від НЕК "Укренерго" про введення чотирьох черг Графіка аварійних відключень (ГАВ). Причини, думаємо, детально пояснювати не треба – окупанти спричинили серйозні неполадки на енергооб'єктах сусіднього регіону. Отож відключаємо 1, 2, 3 та 4 черги ГАВ", – повідомили в оболенерго.

Коли будуть проводитися відновалювальні роботи

В "Укренерго" наголосили, що відновлювальні роботи будуть проводитися тоді, коли дозволить безпекова ситуація.

"Внаслідок пошкодження обладнання – запроваджені аварійні відключення у Сумській та Чернігівській областях (частково). Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня РФ атакувала Київ дронами, усі БПЛА було збито. У ту ніч російська окупаційна армія здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.

Ввечері 18 жовтня РФ вдарила по Одесі ракетою. На місці влучання знайшли касетний боєприпас. Касетна ракета пошкодила триповерховий приватний будинок, 13 приватних будинків, 3 машини. Інформації про постраждалих поки нема.

У ніч на 19 жовтня РФ вдарила дронами по Києву – уламок залетів в квартиру, поранена жінка. Уламок ворожого дрона потрапив у вікно квартири у столиці, жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред