Окупанти атакували Київ кількома хвилями: яка ситуація у столиці

Тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі.

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Атака дронів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Південь"

У ніч на 20 жовтня російські загарбники вчергове атакували Київ ударними дронами. Про це повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко.

Зазначається, що на Київ безпілотники запустили з південного та північно-східного напрямків. Баражуючі боєприпаси заходили на столицю кількома хвилями.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин.

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"Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці. Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили", - зазначив Попко.

Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

Хто такий Сергій Попко? Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, ввечері суботи, 19 жовтня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Російські окупанти завдали балістичних ударів по місту з території Криму. Внаслідок двох ударів по Кривому Рогу загорілася автівка.

У ніч на 19 жовтня РФ також атакувала Україну дронами і ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Через удар дронами у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пізніше повідомляв, що у Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА є пошкодження житлових будинків і споруд, також пошкоджено автомобілі.

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