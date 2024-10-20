Окупанти атакували Київ кількома хвилями: яка ситуація у столиці

У ніч на 20 жовтня російські загарбники вчергове атакували Київ ударними дронами. Про це повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко.
Зазначається, що на Київ безпілотники запустили з південного та північно-східного напрямків. Баражуючі боєприпаси заходили на столицю кількома хвилями.
Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин.
"Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці. Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили", - зазначив Попко.
Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.
Хто такий Сергій Попко?
Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.
Удари РФ по Україні - що відомо
Нагадаємо, ввечері суботи, 19 жовтня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Російські окупанти завдали балістичних ударів по місту з території Криму. Внаслідок двох ударів по Кривому Рогу загорілася автівка.
У ніч на 19 жовтня РФ також атакувала Україну дронами і ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Через удар дронами у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.
Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пізніше повідомляв, що у Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА є пошкодження житлових будинків і споруд, також пошкоджено автомобілі.
Читайте також:
- Удари по території РФ: Україні дозволили використовувати певне озброєння
- Коли США можуть дати дозвіл на удари вглиб РФ: названо ймовірний термін
- ЗСУ перехопили ініціативу в Курській області: названо напрямок потужного удару
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред