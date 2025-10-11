Після російських ударів: експерт сказав, чи залишиться Україна без газу взимку

Головне із заяви експерта:
- Росіяни намагаються бити по сховищах газу
- Україна втратила істотну частину потужностей власного видобутку
- Наразі потрібна підтримка імпортом
Наразі росіяни завдають ударів насамперед по українському газовидобутку. Вони намагаються бити по сховищах, але великого успіху не мають. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
За його словами, основна увага окупантів зосереджена на компресорних станціях і станціях очищення газу.
"В результаті ми дійсно втратили істотну частину потужностей власного видобутку - і це, безумовно, проблема. Тут нема про що сперечатися. Саме тому, щоб "підстелити соломку", нам потрібно збільшити імпорт газу, причому не тільки збільшити його зараз, але і заздалегідь розпланувати певні обсяги імпорту на лютий-березень - період, коли тиск в системі найнижчий і наші сховища видають мінімальні обсяги", - наголосив він.
Експерт додав, що в ситуації, коли український видобуток постраждав, потрібна підтримка імпортом, щоб технічно підтримувати тиск газу в системі.
"Втім, я переконаний, що це питання можна вирішити. У нас достатньо можливостей, щоб технічно та інженерно все це правильно відпрацювати. Тому не думаю, що тут виникнуть серйозні проблеми", - підсумував Харченко.
Дивіться відео інтервʼю Олександра Харченка Главреду про наслідки російських ударів по енергетиці та проходженні зими:
Удари РФ по газовій інфраструктурі
Президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна продовжує нарощувати запаси газу для проходження опалювального сезону.
Зазначається, що уряд додатково виділив 1,5 мільярда гривень для захисту об'єктів енергетики у прифронтових регіонах.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська в ніч на 11 жовтня знову атакували міста України. Під удар потрапили Одеса та область, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі.
10 жовтня росіяни масовано атакували Київ. Унаслідок нічної атаки 9 осіб дістали травми. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об'єктів цивільної інфраструктури.
Відомо, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії, спрямованої на енергетичну інфраструктуру України, аварійні відключення електроенергії застосовувались у семи областях.
Про песрону: Олександр Харченко
Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.
