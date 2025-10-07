Росіяни луплять по газових об'єктах: що буде з тарифами на газ для споживачів

Україна продовжує нарощувати запаси газу після ворожих ударів.

Чи будуть підвищувати ціну на газ для споживачів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Володимир Зеленський

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та дронових ударів по Україні. Внаслідок цього були зруйновані об'єкти енергетичної та газової інфраструктури. Уряд додатково виділив 1,5 мільярда гривень для захисту об'єктів енергетики у прифронтових регіонах. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко доповіла президенту України Володимиру Зеленському.

"Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати", - зазначив Зеленський.

Підвищення тарифів на газ

Україна продовжує нарощувати запаси газу для проходження опалювального сезону. Очікується, що найближчим часом уряд не буде підіймати тарифи на газ. Кабмін ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Також уряд веде мораторій на відключення споживачів від енергозабезпечення у прифронтових громадах.

"Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше", - додав президент.

Підвищення зарплати вчителів

Вже наступного року в Україні планують підвищити зарплати вчителів. До кінця тижня уряд має підготувати конкретні шляхи.

"Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", - підсумував Зеленський.

