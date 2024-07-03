Послав ветерана на протезах: в Одесі чоловік прибіг із вибаченнями і знову оскандалився

Чоловік почав "сипати" відмазки, вибачаючись перед колишнім військовим, який втратив на війні ноги.

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Колишнього військового на протезах послали / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

В Одесі розгорівся серйозний скандал із ветеринаром, який на війні втратив ноги. Чоловік із собакою послав ветерана через те, що той не зміг підійти ближче до тварини. Після цього він прибіг із вибаченнями, але й тут встиг оскандалитися. Відповідне відео вже розлетілося в Мережі.

43-річний чоловік почав виправдовуватися і стверджувати, що нібито не бачив протези колишнього військового.

"Прошу вибачення, я не бачив, що у вас є складнощі, я реально не бачив", - сказав він. відео дня

Після цього він почав говорити, що на відео з кабінету його виставлено в негативному світлі.

"Я зайшов до вас у кабінет і мені здалося, що ви не так зі мною говорили ... Там знято відео і там виглядає дуже образливо", - додав він.

Дивіться відео з вибаченнями перед ветеринаром із протезами:

колишнього військового на протезах послали / фото: скріншот

Правоохоронці зайнялися цією справою. Виявилося, що після інциденту 38-річний ветеринар звернувся до поліції та написав відповідну заяву.

"Відвідувача закладу обурило те, що лікар не зміг підвестися зі стільця й оглянути тварину, на що він висловився в його бік нецензурною лайкою. Правоохоронці приїхали за вказаною адресою, де 38-річний потерпілий звернувся із заявою про притягнення до відповідальності відвідувача клініки", - йдеться в повідомленні.

Після цього правоохоронці змогли встановити місце проживання 43-річного правопорушника. Проти нього склали адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство". Він визнав свою провину.

Відео самого інциденту можна подивитися ТУТ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 червня в Києві біля зупинки "Куренівка" двоє чоловіків напали на волонтерку, яка поверталася додому з Майдану Незалежності після прощання з госпітальєркою Іриною Цибух (позивний Чека). Нападники вигукували українофобські заяви та погрожували російськими військами в столиці.

У Дніпрі 20 червня сталася словесна перепалка між колишнім військовим і Тищенком. Павлов висловив невдоволення тим, що невідомі люди без причини одягли військову форму, балаклави і носили зброю. У цей час він гуляв вулицею зі своєю новонародженою дитиною.

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