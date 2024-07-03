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Під завалами діти: серія вибухів у Харкові, зруйновано будинки

Ангеліна Підвисоцька
3 липня 2024, 16:46оновлено 3 липня, 17:49
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Російські окупанти вдарили по Харкову КАБами. У місті пролунало щонайменше три вибухи.
удар по Харькову
Росіяни вдарили КАБами по Харкову, під завалами діти / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову. Авіабомби влучили у житлові будинки. Було чути щонайменше три вибухи. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Ворожі КАБи вдарили по району житлової забудови у Київському районі міста. Вже відомо про те, що один будинку був зруйнований, ще один - пошкоджений. Під завалами є діти.

"З-під руїн врятовано одну дитину. Під завалами ще одна дитина", - написав Терехов.

відео дня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару було зруйновано 2 приватних будинки. На місці іншого "прильоту" загорілась трава.

  • Удар по приватних будинках у Харкові 3 липня
    Удар по приватних будинках у Харкові 3 липня фото: t.me/TroyandaNaRuciChannel
  • Удар по приватних будинках у Харкові 3 липня
    Удар по приватних будинках у Харкові 3 липня фото: t.me/TroyandaNaRuciChannel

Що відомо про постраждалих

Ігор Терехов уточнив, що інформація про ще одну дитину під завалами не підтвердилась. Врятувати вдалося 8-річного хлопчика.

"Врятованому хлопчику восьми років надається необхідна медична допомога. На місті працюють усі відповідні служби", - написав він.

Олег Синєгубов зазначив, що відомо про чотирьох потерпілих. Серед них 74-річна жінка, 75-річний чоловік, хлопчик та 38-річний чоловік. Дитину та пенсіонерів госпіталізували, а іншому чоловіка надали допомогу на місці.

Пізніше стало відомо про те, що кількість постраждалих збільшилася до шести. Двом жінкам надали допомогу на місці.

РФ може бити ФАБами по будь-якій точці Харкова

Російські окупанти модифікували авіабомбу ФАБ-500, яка удвічі потужніша, ніж КАБ та ФАБ-250. Тепер ці авіабомби долітають у будь-яку точку Харкова. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що тепер модифікована ФАБ-500 здатна летіти на відстань до 80 км.

"Через це кожна з тривог на 12-16 годин несе в собі загрозу", - сказав Синєгубов.

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

30 червня внаслідок нового удару по Харкову було пошкоджено будівлю вантажного відділення Нової пошти. Загинула щонайменше одна людина, постраждало - 10 осіб. Серед постраждалих була 8-місячна дитина. Вибухова хвиля відчинила двері машини і хлопчика викинуло на асфальт.

Під завалами діти: серія вибухів у Харкові, зруйновано будинки
Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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