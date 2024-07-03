Ердоган запропонував Путіну "закласти основу": хоче припинити вогонь в Україні

Президент Туреччини запропонував російському диктатору "закласти основу для угоди про припинення вогню" між РФ і Україною.

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Ердоган намагається припинити вогонь в Україні / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, сайт Кремля

Туреччина наполягає на тому, що Україна і Росія повинні припинити вогонь і лише потім сідати за стіл переговорів. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий особисто "закласти основу для угоди про припинення вогню" між Україною і РФ, повідомляє ВВС.

Про свій намір Ердоган заявив російському диктатору Володимиру Путіну в рамках саміту Шанхайської організації співпраці.

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Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль не зацікавлений у сумлінних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у діалозі. Російський диктатор Володимир Путін намагається переконати Захід завчасно піти на поступки, що порушують суверенітет України.

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Путін має намір припинити війну проти України. Навпаки, спостерігається активізація дій російських окупантів.

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