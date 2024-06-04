Били та кричали українофобські заяви: в Києві невідомі напали на волонтерку

Постраждала волонтерка зазначила, що невідомі чоловіки її били, погрожували росіянами та викрикували антиукраїнські вигуки. Справою займається поліція.

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Проросійські чоловіки плюнули в обличчя та погрожували росіянами в Києві / Колаж Главред, фото: kotik_dzhersi/Instagram, скріншот із відео

2 червня у Києві поблизу зупинки "Куренівка" двоє чоловіків напали на волонтерку, яка йшла пішки додому із Майдану Незалежності, де відбувалось прощання із госпітальєркою Іриною Цибух (позивний Чека). Невідомі чоловіки викрикували українофобські заяви й погрожували російськими військами у столиці. Про це у своєму Instagram повідомила волонтерка Наталія опублікувавши відео з нападниками.

Волонтерка зазначила, що при виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні.

"На це я рівно сказала, що не розумію російську, обігнавши їх. Чоловік в смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть росіяни і "зґвалтують (неценз.) мене і таких, як я". І ще купа подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто", - розповіла вона.

відео дня

Після цього Наталія прийняла рішення записати нападників на відео. Однак, вона змушена була припинити запис, через те, що один із чоловіків плюнув їй в обличчя.

Дивіться відео нападу на волонтерку в Києві:

Скріншот

"Добре, що я була в окулярах. Удвох вони викрикували безперервні погрози в мій бік. Смугастий (чоловік в смугастій футболці - ред.) вирвав телефон з рук і постійно підіймав його вверх, імітуючи кидок об асфальт. Його дружбан почав мене відштовхувати і бити", - додає дівчина.

За її словами, складалось враження, що ціллю нападників було саме викрадення її телефону, однак, дівчині вдалось його відбити.

"В моменті, коли я піднімалась, друг смугастого (чоловік в смугастій футболці - ред.) з розмаху влупив мені долонею плюху (ударив долонею по обличчю - ред.) по окулярах та носі. ... Люди, які проходили повз і проїжджали машинами ніяк не відреагували. ... Можливо, вони й раніше чинили агресію проти українців. Я маю бути останньою жінкою, на яку вони напали", - резюмувала вона.

Після цього волонтерка звернулась до небайдужих громадян, щоб вони допомогли знайти кривдників.

Фото: скріншот із відео

Крім того, в коментарі "Суспільному" вона зазначила, що звернулась до поліції та зателефонувала до СБУ. Правоохоронці підтвердили, що даний випадок підпадає під їхню юрисдикцію та попросили написати онлайн заяву на відповідний е-мейл.

"Вчора (3 червня — ред.) в Інстаграм мені написала прес-офіцерка Оболонського району і сьогодні (4 червня — ред.) я приїду у відділок поліції. Судово-медичну експертизу не робила. Якщо офіцери поліції скажуть, що її краще зробити — я зроблю", — сказала Наталя.

Прощання із госпітальєркою Іриною Цибух - що відомо про передсмертний лист "Чеки"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 травня На війні загинула парамедикиня Ірина Цибух, яка у лютому 2022 року приєдналася до Госпітальєрів і працювала на Донеччині та Харківщині. Про загибель Ірини Цибух повідомили на сторінці батальйону Госпітальєрів.

Минулого року вона написала передсмертного листа, ніби відчувала, що не дожеве до перемоги. Його опублікував брат Ірини - Юрій Цибух.

2 червня сотні людей прийшли попрощатись із Іриною Цибух до Михайлівського собору у Києві і згодом до Майдану Незалежності. Після цього, траурна колона вирушила до Львова.

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