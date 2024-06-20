'Охоронці Тищенка' побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям

Між Миколою Тищенком і Дмитром Павловим сталася словесна перепалка в Дніпрі, після якої на нього накинулися "охоронці нардепа".

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Охоронці Тищенка напали на військового Дмитра Павлова / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Фейсбук Миколи Тищенка

У Дніпрі "охоронці Миколи Тищенка" побили добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. Усе це сталося просто в той момент, коли Дмитро гуляв зі своєю дружиною і маленькою дитиною. Відео з побиттям "Сина" вже розлетілося в Мережі.

Повідомляється, що цього дня Микола Тищенко приїхав у Дніпро нібито "накрити" якісь "центри шахрайства". На вулиці в нього з Дмитром Павловим виникла суперечка і тоді люди у формі та в балаклавах накинулися на добровольця.

На одному з відео дійсно помітно чоловіка, схожого на Тищенка. Також було зафіксовано, що "охоронці Тищенка" схопили Павлова, той намагався чинити опір, але його все ж таки поклали на землю і скрутили. Ці люди у формі кілька разів ударили українського військового просто на очах у його дружини та дитини.

відео дня

Дивіться відео із затриманням і побиттям Дмитра Павлова в Дніпрі:

Охоронці Тищенка напали на військового Дмитра Павлова / фото: скріншот

У Мережі також повідомляють про те, що один із чоловіків у формі навіть обшукував сумку Павлова. Сам Тищенко ніяк не прокоментував цю подію. Водночас його помічниця Евеліна Андрієвська в коментарі ТСН.ua заявила, що в нардепа нібито "немає охорони".

Прессекретарка поліції Ганна Старчевська повідомила "Суспільному", що правоохоронці вже відкрили дві кримінальні справи за статтями "Умисне легке тілесне ушкодження" та "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

"Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для ідентифікації всіх осіб", - сказала Ганна Старчевська.

У разі доведення вини, причетним може загрожувати до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що народний депутат Микола Тищенко та бізнесвумен і блогерка Алла Барановська подали на розлучення після семи років офіційного шлюбу.

Позафракційний депутат Верховної Ради Микола Тищенко оновив свою декларацію, в якій з'явилася інформація, що він отримав захмарну суму грошей у подарунок від дружини.

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