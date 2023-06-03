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Пішов воювати з двома синами: під Бахмутом загинув нацгвардієць з Прикарпаття

Дмитро Відоменко
3 червня 2023, 08:58 оновлено 3 червня, 09:07
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Війна, розв'язана в Україні державою-терористом Росією, забрала життя 50-річного бійця Нацгвардії з Івано-Франківської області Миколи Бомка.
Свічка, Нацгвардієць
Микола Бомко служив у Нацгвардії на посаді штаб-сержанта / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і Facebook

50-річний боєць Нацгвардії з Івано-Франківської області Микола Бомко загинув 1 червня 2023 року поблизу населеного пункту спірне Бахмутського району, що на Донеччині. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Болехівської міської ради.

Він став на захист країни після повномасштабного вторгнення РФ разом з двома синами.

Зазначається, що Бомко народився у Вінницькій області. Разом з родиною він проживав у Дрогобичі, а потім переїхав до Болехова. До початку повномасштабної війни боєць працював у Державній прикордонній службі України на пункті пропуску Рава-Руська, а ставши на захист Батьківщини (причому разом з двома своїми синами), служив штаб-сержантом, головним сержантом 1 взводу оперативного призначення 3 батальйону оперативного призначення Національної гвардії України.

відео дня
Пішов воювати з двома синами: під Бахмутом загинув нацгвардієць з Прикарпаття
Микола Бомко загинув поблизу селища Спірне / Facebook

"Це непоправне горе для всіх нас, адже країна продовжує втрачати своїх кращих синів", – зазначили в повідомленні Болехівської міськради.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що армія України проведе контрнаступ, щоб звільнити свої території від окупації агресора Росії. На думку українського гаранта, успіхи ЗСУ залежать від військової підтримки Заходу.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов уточнив, що Україна збирається звільнити всі свої землі. За його словами, результати анонсів про контрнаступ ЗСУ з'являться вже найближчим часом.

Український військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав, що ЗСУ для звільнення Криму достатньо підійти до Азовського моря і розтрощити Кримський міст. Однак з Донбасом ситуація складніша, і за Донецьку і Луганську області доведеться серйозно воювати.

Інші новини:

Нацгвардия ЗСУ Бахмут війна Росії та України
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