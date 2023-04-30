Буданов - про контрнаступ ЗСУ: армія просунеться для ударів по ворогу в Криму і на Донбасі

Генштаб окупантів РФ намагається взяти під контроль приватні військові компанії, а Москва здатна мобілізувати 20-22 тис.осіб на місяць, вважає Кирило Буданов.

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Ключова мета армії України - звільнення всіх своїх територій, - Буданов / Колаж УНІАН, 35 ОБрМП

Найближчим часом всі побачать результати заяв про контрнаступ ЗСУ. Україна зможе як мінімум поліпшити свої позиції на фронті для нанесення ударів по військовій логістиці окупантів в окупованому Криму і захопленому Донбасі. Окупант Росія здатна мобілізувати ще 20-22 тисячі осіб на місяць. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, в інтерв'ю американському телеканалу PBS він розповів про те, що контрнаступ ЗСУ – важлива військова операція. За словами глави розвідки, незабаром всі побачать результати анонсів контрнаступальних дій. Ключова мета армії України - звільнення всіх своїх територій.

"Найближчим часом всі побачать очікувані результати", - зазначив Буданов.

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При цьому начальник військової розвідки погодився з оцінками представників Вашингтона, які сподіваються, що контрнаступ сил оборони України дозволить армії як мінімум поліпшити свої позиції для нанесення ударів по лініях постачання окупантів в захопленому Криму і тилу окупованого Донбасу.

Також Буданов зазначив, що Генштаб РФ зараз намагається взяти під контроль всі приватні військові компанії, а сама Москва здатна мобілізувати від 20 до 22 тисяч осіб на місяць.

Крім того, керівник ГУР додав, що, як і раніше, дотримується свого прогнозу, згідно з яким вже настав момент для розпаду Росії.

"Можу сказати тільки одне - час покаже. Я залишаюся на своїй позиції", - підкреслив Кірлл Буданов.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що сили оборони України проведуть контрнаступальну операцію і, в тому числі, звільнятимуть окупований Крим. За словами гаранта, успіх військової операції залежить від військової підтримки Заходу.

Український військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду заявив, що для звільнення Криму ЗСУ потрібно буде підійти до Азовського узбережжя і розбомбити Кримський міст. Окупанти потраплять в оточення, і українським військам навіть не доведеться заходити на півострів. Однак що стосується Донбасу, там ситуація інша і за нього доведеться серйозно воювати.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що після виходу до Азовського моря ЗСУ почнуть завдавати нових ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму. На думку Арестовича, армія України знищить Кримський міст і Чорноморський флот.

Дивіться відео Главред - Андрусів розповів, як війська Росії потраплять в оточення у Криму

Війна Росії проти України: