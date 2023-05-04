Кремль влаштував удар по резиденції Путіна, щоб у відповідь атакувати Київ - Світан

Агресору Росії потрібен був привід, щоб атакувати адміністративні будівлі в столиці України, вважає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

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Не могло бути так, щоб росіяни ходили і колупалися в носі, а потім раптом вирішили вдарити по офісу президента - Світан / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У країні-окупанті спеціально влаштували удар по резиденції глави Кремля Володимира Путіна, щоб отримати "привід" для атаки у відповідь по ключових адміністративних будівлях у Києві. Окупанти можуть найближчим часом завдати удару по українських центрах ухвалення рішень. Агресія здатна призвести до підйому настрою російського суспільства. Про це заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що дотримується точки зору, згідно з якою удар по Кремлю – провокація Москви. Мета – отримати "привід" для атаки адміністративних будівель у Києві.

"Ось, то-то і воно. Адже не могло бути так, що росіяни просто ходили і колупалися в носі, а потім вирішили бахнути по Офісу Зеленського. Ні, їм потрібен був привід, щоб можна було організувати "відповідь". Тому вони спочатку самі у себе підірвали якісь безпілотники, зняли все красиво на тлі Кремля і прапора, а тепер можуть сказати: "Ось бачите, які укри! Тепер ми їм завдамо удару у відповідь", - вважає Світан.

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За словами експерта, Москва вже незабаром може завдати удару по українських центрах ухвалення рішень.

"Тому так, Росія цілком може найближчим часом завдати удару по українських центрах ухвалення рішень", - припустив експерт.

Також він додав, що агресивний крок призведе до підйому настроїв у російському суспільстві.

"Потрібно визнати, такий крок викличе серед росіян великий підйом, це зайде на ура", - підкреслив Роман Світан.

Безпілотники вдарили по Кремлю

У Кремлі 3 травня звинуватили Україну в нібито "спробі завдати удару по резиденції Путіна" і, мовляв, "замаху на главу Росії". У Мережі з'явилися відео, як невідомий безпілотник залетів на територію кремлівської резиденції Путіна і завдав удару. Рупор Кремля Пєсков уточнив, що Путіна в цей момент в будівлі не було.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відкинув можливу причетність Києва до удару по Кремлю. За його словами, інцидент може свідчити про підготовку агресора Росії до масштабного теракту або вказувати на активізацію роботи місцевого російського підпілля.

Пізніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не атакувала ані Кремль, ані Путіна. За його словами, Москва звинуватила в інциденті Київ, оскільки у неї немає перемог на полі бою, а план щодо окупації української держави призвів до провалу.

Дивіться відео про те, як Подоляк розповів про мету провокації Москви з ударом по Кремлю

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