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На війні з окупантами Росії загинув воїн ЗСУ, весільне фото якого публікував The Times

Андрій Ганчук
4 травня 2023, 16:00
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Боєць армії України В'ячеслав Хохлюк одружився з дівчиною Анастасією Мохіною 7 квітня 2022 року, вони разом служили в Територіальній обороні Києва.
Анастасія та В'ячеслав Хохлюк
Весілля В'ячеслава Хохлюка та Анастасії Мохіної / Колаж: Главред, фото: Вечірній Київ

У боях з окупантами країни-агресора Росії загинув воїн Збройних сил України В'ячеслав Хохлюк. Рік тому він одружився з Анастасією Мохіною, дівчиною, з якою він на той момент разом служив в 112-й бригаді Територіальної оборони Києва. Їхні весільні фотографії потрапили в соціальні мережі і публікувалися навіть в британському виданні The Times.

Вечірній Київ написав, що український В'ячеслав Хохлюк загинув декілька тижнів тому. Місце загибелі воїна не уточнюється.

Відомо, що воїн після служби в Територіальній обороні перейшов до 5-ї окремої штурмової бригади, де був начальником зв'язку батальйону.

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Прощання з українським героєм відбулося 27 квітня на Байковому кладовищі.

Знайомі Хохлюка розповіли, що в мирному житті він займався спортом і любив подорожувати на своєму мотоциклі.

Хохлюк разом з бійцями 112-ї бригади територіальної оборони брав участь у визволенні Києва.

У квітні 2022 року В'ячеслав одружився з Анастасією

43-річний В'ячеслав і 25-річна Анастасія, яка служила разом з ним в 112-й бригаді ТРО, одружилися 7 квітня минулого року. Їхні весільні фотографії публікувалися в соціальних мережах і навіть у британському The Times.

В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна
В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна - фотографії з весілля / Вечірній Київ
В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна
В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна - фотографії з весілля / Вечірній Київ
В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна
В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна - фотографії з весілля / Вечірній Київ

Рік тому Анастасія Мохіна розповідала про весілля в своєму Instagram.

"З сьогоднішнього дня офіційно чоловік і дружина. Замість сукні - форма, розписує комбат, на плечі не сумочка, а автомат, але поруч кращі люди, без яких такого свята просто не вийшло б! Цей день для нас - це мільйон обіймів, теплих слів, красивих квітів і справжніх і щирих людей поруч. Ви всі - кращі!"- написала дівчина.

В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна
В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна - фотографії з весілля / Вечірній Київ
В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна
В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна - фотографії з весілля / Вечірній Київ

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що армія України проведе контрнаступ, щоб звільнити свої території від окупації агресора Росії. На думку українського гаранта, успіхи ЗСУ залежать від військової підтримки Заходу.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов уточнив, що Україна збирається звільнити всі свої землі. За його словами, результати анонсів про контрнаступ ЗСУ з'являться вже найближчим часом.

Український військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав, що ЗСУ для звільнення Криму достатньо підійти до Азовського моря і розтрощити Кримський міст. Однак з Донбасом ситуація складніша, і за Донецьку і Луганську області доведеться серйозно воювати.

Інші новини:

ЗСУ Київська область війна Росії та України
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