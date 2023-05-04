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У Росії скасували всі паради, Кремль почав грати у поразку - політолог

Андрій Ганчук
4 травня 2023, 04:40
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Вже 9 травня росіяни зрозуміють, що вони на війні, і події відбуваються не так, їм їх підносить влада країни-агресора Росії, вважає політолог Марат Гельман.
Росія, Гельман
Росія готує своє населення до поразки - Гельман / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Офіційна Москва вже скасувала всі паради 9 травня у Росії, інформацію лише не оголосили публічно. Саме в цей день росіяни зрозуміють, що вони на війні. Кремль вже працює над тим, щоб пом'якшити сприйняття поразки населенням. Про це заявив російський політолог Марат Гельман.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що всі паради до 9 травня на території країни-окупанта РФ вже скасували, проте про це поки що не говорять публічно. Скасування пов'язане з боязню партизанів.

"Вони могли провести парад у Владивостоці - далеко від військових дій. Але у них немає танків, які могли б залучити до цих заходів. Всі свої танки вони зібрали на кордоні з Україною", - припустив експерт.

відео дня

Як вважає Гельман, 9 травня стане саме тим днем, коли росіяни зрозуміють – вони на війні.

Коментуючи інформацію про те, що Кремль дав команду своїй пропаганді більше не висловлюватися зневажливо про ЗСУ, а говорити про українські війська як про потужну армію, яка забезпечена Заходом, він сказав, що Москва де-факто почала "грати в поразку".

"Робиться це для того, щоб м'якше визнати поразку. Кремль почав грати у поразку", - переконаний Гельман.

Також Марат Гельмен підкреслив, що є відчуття, згідно з яким російська влада готує своє населення до неможливості перемоги.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні Сили України проведуть контрнаступ з метою звільнення своїх територій. За його словами, ЗСУ мають намір звільнити і захоплений Крим. Успіх українських військ залежить від військової підтримки з боку Заходу.

В Росії 3 травня сталися вибухи у Брянській області, Краснодарському краї і під Санкт-Петербургом. На Брянщині атаковано військовий аеродром, на Тамані біля Кримського мосту загорілася нафтобаза, а в Ленінградській області сталася пожежа на найбільшій військовій базі, де раніше були вертольоти.

Пізніше у Кремлі звинуватили Україну в спробі завдати удару по резиденції Володимира Путіна і замаху на главу країни-агресора Росії. У Мережі з'явилися відео удару по Кремлю безпілотниками. Пропагандисти РФ написали, що Путін не постраждав.

Дивіться відео, як невідомий безпілотник вдарив по Кремлю

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