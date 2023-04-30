Боєприпаси ЗСУ для успіху на полі бою: Чехія та союзники готують нову допомогу Україні

Війська країни-окупанта Росії в день вистрілює в 4-5 разів більше боєприпасів, ніж сили оборони України, розповів президент Чехії Петр Павел.

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ЗСУ для успішних бойових операцій потрібні боєприпаси - Павел / Twitter П. Павла, 28 ОМБр

Армія України зіткнулася з гострим дефіцитом боєприпасів, ситуація певною мірою обмежує можливості для проведення успішної контрнаступальної операції. Для успіху ЗСУ на полі бою потрібно більше боєприпасів. Чехія готова збільшити постачання боєприпасів і проведе роботу з союзниками, щоб знайти можливість організувати додаткове забезпечення з інших джерел. Про це заявив чеський президент Петро Павло.

Як повідомляє České noviny, він розповів про те, що ЗСУ критично не вистачає боєприпасів, які знадобляться для початку контрнаступу та звільнення захоплених російськими окупантами територій.

"Абсолютно зрозуміло, що Україні сьогодні для успішних операцій найбільше потрібні боєприпаси", - зазначив Павел.

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За його словами, поточна обстановка обмежує можливості української армії для проведення успішної контрнаступальної військової операції.

"Техніки, звичайно, теж не вистачає, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує можливість України ефективно захищатися, але і певною мірою обмежує її можливості проведення успішного контрнаступу для звільнення окупованої території",-вважає глава чеської держави.

Також він акцентував увагу на тому, що армія агресора Росії, як і раніше, зберігає перевагу в кількості артилерійських систем, ракетних установок, і, що ключове, боєприпасах. Окупанти вистрілюють в день в 4-5 разів більше боєприпасів, ніж бійці ЗСУ.

Петр Павел підкреслив, що Чехія збільшить постачання боєприпасів Україні і буде співпрацювати з країнами-союзниками, щоб вдалося налагодити постачання шляхом інших джерел.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше розповів, що армія України готується до контрнаступу. ЗСУ звільнятимуть свої території, в тому числі і Крим. На думку гаранта, подальші військові успіхи армії залежатимуть від підтримки союзників на Заході.

Український військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду заявив, що силам оборони України для звільнення Криму треба підійти до Азовського узбережжя і зруйнувати Кримський міст. Після цього окупанти потраплять у "мішок", і ЗСУ навіть не потрібно буде заходити на півострів. Втім, на відміну від Криму, за Донбас доведеться серйозно воювати.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що найближчим часом всі побачать результати анонсів контрнаступу ЗСУ. Україні вдасться як мінімум просунутися на більш вигідні позиції для нанесення ударів по окупантах Росії у Криму і на Донбасі.

Дивіться відео Главред - Андрусів пояснив особливості майбутнього контрнаступу ЗСУ

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