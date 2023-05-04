Армія України звільнить більшу частину території, Захід дав величезну кількість зброї - Блінкен

Україна сама вирішить, в якій точці завершиться контрнаступ ЗСУ, а Сполучені Штати повністю підтримують Київ, сказав державний секретар Ентоні Блінкен.

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Росії не вдалося ліквідувати незалежність України - Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

Збройні сили України стали набагато сильнішими, а західний світ надав величезну кількість озброєнь. Українська армія під час контрнаступу поверне більшу частину територій. Наступ завершиться там, де вирішить Київ. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє The Washington Post, американський дипломат сказав, що сьогодні ЗСУ сильніші, ніж декілька тижнів тому з позиції спроможності ведення наступальних операцій.

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"Те, де Україна могла бути місяць тому, два місяці тому, три місяці тому, не те, де вона зараз перебуває з точки зору її здатності, наприклад, вести контрнаступ", - зазначив Блінкен.

За його словами, країни Заходу поставили Україні "величезну" кількість різних озброєнь, тому війська доб'ються повернення більшої частини захоплених територій.

"Росія прагнула стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, включити її до складу Росії. Це не вдалося", - сказав дипломат.

Також він додав, що не знає, де зупиняться ЗСУ, і тільки у Києві повинні приймати рішення з цього питання. Штати, в свою чергу, рішуче налаштовані на продовження підтримки України.

"Куди саме вони збираються йти, як далеко вони можуть зайти і як вони хочуть цього досягти. Але ми сповнені рішучості підтримувати цю допомогу", - підкреслив Ентоні Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що сили оборони України перейдуть у контрнаступ для звільнення своїх територій. Київ проведе операцію і щодо повернення Криму. За словами Зеленського, успіх залежить від подальшої військової підтримки Заходу.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна налаштована звільнити всі свої землі. За його словами, результати анонсованого раніше контрнаступу ЗСУ з'являться вже найближчим часом.

Колишній радник глави Офісу президента і МВС Віктор Андрусів вважає, що Україна здатна звільнити Крим, якщо ЗСУ підійдуть до берега Азовського моря і зруйнують Кримський міст. Окупанти потраплять в ізоляцію, і змушені будуть здаватися. Однак, за Донбас, як вважає Андрусів, доведеться серйозно воювати.

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