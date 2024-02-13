Допомога Україні на $60 млрд 'зв'яже руки' Трампу: республіканці забили тривогу

У Республіканській партії вимагають зірвати ухвалення в Конгресі Сполучених Штатів законопроєкту щодо допомоги Україні через нюанс для Дональда Трампа.

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Трамп може нарватися на імпічмент, якщо спробує переглянути допомогу Україні - сенатор / колаж: Главред, фото: УНІАН

Законопроєкт, який включає військову допомогу для України на суму 60 мільярдів доларів, діятиме до вересня 2025 року. Таким чином, якщо Дональд Трамп стане новим президентом США, він тривалий час не зможе проводити свою політику з цього питання. Про це заявив сенатор-республіканець Джеймс Венс.

Як повідомляє Politico, законодавець сказав, що ситуація може стати "пасткою" для Трампа. Якщо Трамп на посаді президента спробує щось змінити, з'являться підстави для імпічменту.

За словами Венса, термін дії тих коштів, які закладені законопроєктом, спливає за 9 місяців після початку можливого президентства Байдена - лише восени 2025 року. Трамп буде скутий в ухваленні самостійних рішень щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. У такій ситуації республіканці мають виступити проти ухвалення документа.

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"Цей пункт (у законопроєкті) являє собою спробу завадити президенту Трампу проводити бажану політику, а якщо він все одно буде це робити, то дати підстави для його імпічменту і підірвати його адміністрацію. Усі республіканці мають виступити проти його ухвалення", - підкреслив Джеймс Венс.

Допомога Україні від США

Сенат США проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, який передбачає допомогу Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. У першій половині поточного тижня проєкт уже можуть повністю схвалити.

Трамп звернувся до Сенату і вибухнув "умовою" щодо допомоги Україні - зокрема, скандальний можливий кандидат на пост президента США "закликав" допомагати союзникам Вашингтона винятково в борг. При цьому він закликав Сенат не голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Радник президента України Олег Устенко заявив, що Київ не припинить соціальні виплати українцям навіть у разі критичної ситуації з отриманням допомоги з боку США. У скарбниці поки що є гроші, щоб забезпечити людей виплатами і зарплатами.

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