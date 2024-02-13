Допомога Україні від США: Сенат ще на крок наблизив голосування

Сенат США в понеділок проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.

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Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо законопроєкту з допомогою Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

Сенатори США ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Наступним кроком стало ухвалення клопотання про припинення дебатів за оновленим текстом законопроєкту HR 815 (Законодавчий інструмент Закону про Національну Безпеку 2024), яке було підтримано 66 сенаторами (за необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори", - написала Маркарова у Facebook.

На вихідних сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив думку, що Сенат остаточно схвалить проєкт у першій половині цього тижня.

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Нагадаємо, проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон. Початковий проект документа заблокували республіканці.

Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, 8 лютого Сенат ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.

11 лютого Сенат США проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, яке відбудеться найближчими днями.

Ймовірний кандидат на посаду президента США, 45-й глава держави Дональд Трамп "закликав" Сенат не голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він вважає, що Штати мають давати гроші в борг, а не просто так.

Тим часом у НАТО розглядають можливість узяти на себе координацію поставок зброї Україні для захисту від країни-агресора Росії. Раніше в Північноатлантичному альянсі говорили, що не хочуть ставати частиною конфлікту з РФ, і тому не втручалося в питання постачання зброї, а залишали це на розсуд окремих країн-членів. Якщо НАТО почне координувати надання Україні зброї, це буде повною зміною курсу блоку.

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