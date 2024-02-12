Польські протестувальники висипали зерно з українських фур: реакція Варшави і Києва

Польські протестувальники під час блокування польсько-українського кордону у неділю, 11 лютого, напали на українські вантажівки і висипали звідти зерно. У Мінагрополітики акцію засудили й очікують на швидке покарання винних. Тоді як Варшава вже зайнята пошуками провокаторів.
Блокування польсько-українського кордону
Наразі поляки блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною. У черзі 400 вантажівок у напрямку "Рави-Руської" і 650 - навпроти пропуску "Ягодин".
За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, ще 1000 вантажівок стоять у черзі у напрямку пункту пропуску Краковець, який водії використовують як альтернативний маршрут.
Демонстранти напали на українські фури
Поліція Польщі відкрила справу і шукає фермерів, які висипали зерно з трьох українських вантажівок, які стояли на пункті пропуску у Дорогоску, повідомляє RMF24.
На опублікованих у мережі кадрах один з українських водіїв пояснює, що нападники спробували вирізати доступ до зерна у вантажівці за допомогою болгарки. Всього знищено, за попередніми даними, до 3 т зерна.
Ескалація на польсько-українському кордоні - дивіться відео:
Реакція уряду
Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
"Ми уважно спостерігаємо за ходом розслідування даного інциденту, очікуємо на швидке встановлення та покарання винних", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.
Там наголосили, що з розумінням ставляться, "коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб". Але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору, підкреслили у Мінагрополітики.
В українському уряді підкреслили, що українські фермери в умовах повномасштабного вторгнення часто ціною власного життя здобувають зерно, яке поляки намагаються знищити.
"Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами", - додали у міністерстві.
Блокування поляками кордону з Україною
Напередодні польська профспілка фермерів "Солідарність" оголосила про проведення загального страйку по всій країні 9 лютого. Демонстранти погрожували заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також висловилися щодо перекриття доріг та автомагістралей у деяких воєводствах.
Це сталося після того, як уряд Польщі підписав угоду з профсоюзом фермерів для припинення блокади ПП "Медика-Шегині" з Україною.
Блокування поляками кордону триває з 6 листопада.
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