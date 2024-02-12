УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Польські протестувальники висипали зерно з українських фур: реакція Варшави і Києва

Яна Ставська
12 лютого 2024, 18:29
Наразі поляки блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною.
Польські протестувальники висипали зерно з українських фур: реакція Варшави і Києва
Протести на кордоні з Польщею загострюються / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Польські протестувальники під час блокування польсько-українського кордону у неділю, 11 лютого, напали на українські вантажівки і висипали звідти зерно. У Мінагрополітики акцію засудили й очікують на швидке покарання винних. Тоді як Варшава вже зайнята пошуками провокаторів.

Блокування польсько-українського кордону

Наразі поляки блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною. У черзі 400 вантажівок у напрямку "Рави-Руської" і 650 - навпроти пропуску "Ягодин".

За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, ще 1000 вантажівок стоять у черзі у напрямку пункту пропуску Краковець, який водії використовують як альтернативний маршрут.

відео дня

Демонстранти напали на українські фури

Поліція Польщі відкрила справу і шукає фермерів, які висипали зерно з трьох українських вантажівок, які стояли на пункті пропуску у Дорогоску, повідомляє RMF24.

На опублікованих у мережі кадрах один з українських водіїв пояснює, що нападники спробували вирізати доступ до зерна у вантажівці за допомогою болгарки. Всього знищено, за попередніми даними, до 3 т зерна.

Ескалація на польсько-українському кордоні - дивіться відео:

Польські протестувальники висипали зерно з українських фур: реакція Варшави і Києва

Реакція уряду

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

"Ми уважно спостерігаємо за ходом розслідування даного інциденту, очікуємо на швидке встановлення та покарання винних", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Там наголосили, що з розумінням ставляться, "коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб". Але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору, підкреслили у Мінагрополітики.

В українському уряді підкреслили, що українські фермери в умовах повномасштабного вторгнення часто ціною власного життя здобувають зерно, яке поляки намагаються знищити.

"Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами", - додали у міністерстві.

Блокування поляками кордону з Україною

Напередодні польська профспілка фермерів "Солідарність" оголосила про проведення загального страйку по всій країні 9 лютого. Демонстранти погрожували заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також висловилися щодо перекриття доріг та автомагістралей у деяких воєводствах.

Це сталося після того, як уряд Польщі підписав угоду з профсоюзом фермерів для припинення блокади ПП "Медика-Шегині" з Україною.

Блокування поляками кордону триває з 6 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Польщі зерно війна Росії та України блокування кордону поляками
Реклама

Головне за день

Україну накриють дощі та аномальне тепло: синоптики попередили про зміну погоди

Україну накриють дощі та аномальне тепло: синоптики попередили про зміну погоди

19:34 Синоптик
Загроза нового наступу на Лиманському напрямку: військовий попередив про плани РФ

Загроза нового наступу на Лиманському напрямку: військовий попередив про плани РФ

18:54 Україна
Наступ росіян "здувається", це вже останні конвульсії – ЗСУ

Наступ росіян "здувається", це вже останні конвульсії – ЗСУ

18:52 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на завтра 13 лютого 2024: Скорпіонам - важливий дзвінок, Рибам потрібні гроші 24685

Гороскоп на завтра 13 лютого 2024: Скорпіонам - важливий дзвінок, Рибам потрібні гроші

В Україні хочуть змінити правила відпусток для всіх: як планують закрутити гайки 16941

В Україні хочуть змінити правила відпусток для всіх: як планують "закрутити гайки"

Яка частина свинини найм'якша та найсоковитіша: приголомшлива відповідь здивує гурманів 4006

Яка частина свинини найм'якша та найсоковитіша: приголомшлива відповідь здивує гурманів

У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста через його національність 2941

У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста через його національність

Останні новини

19:34

Україну накриють дощі та аномальне тепло: синоптики попередили про зміну погоди

19:31

Командир "Вовків да Вінчі" розкрив, скільки ще людей необхідно мобілізувати

19:21

Потап звернувся до українців з-за кордону: "Продовжуйте йти до Перемоги!"

19:10

Яка головна загроза від повернення ТрампаПогляд

19:05

Місячний календар на 13 лютого: на що потрібно терміново звернути увагу цього дня

Розумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогствоРозумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогство
18:54

Загроза нового наступу на Лиманському напрямку: військовий попередив про плани РФ

18:52

Наступ росіян "здувається", це вже останні конвульсії – ЗСУ

18:45

Повертаються з втратами у 70% солдатів: ситуація на Лівобережжі Херсонщини

18:31

Шалений урожай гарантовано: які найкращі сорти картоплі в УкраїніВідео

Реклама
18:29

Польські протестувальники висипали зерно з українських фур: реакція Варшави і КиєваВідео

18:11

Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі: були прийняті важливі рішення

18:08

ЗСУ почали збивати "Шахеди" лазерними системами - Defense ExpressВідео

18:00

Чому потрібно залишати дверцята мікрохвильовки відкритими

17:55

На якій руці треба носити браслет: несподівана відповідь просто вб'є наповал

17:35

Україні треба втричі більші снарядів, ніж Німеччина може виробляти – глава Rheinmetall

17:32

FPV-дрони ЗСУ налетіли на базу росіян на півдні, десяток "двохсотих": всі подробиціВідео

17:19

Масляна 2024: коли готуватися до проводжання зими, дата і традиції

16:57

Favbet Foundation передав ЗСУ ще два мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter

16:47

Убив українського баскетболіста: у Німеччині одного підозрюваного відпустили

16:34

"Зіткнення Путіна і Заходу все-таки буде": Гельман сказав, як це може статисяВідео

Реклама
16:32

Україна у 2024-му виготовить тисячі дронів, здатних бити по Москві - голова Мінцифри

16:31

Податкова ліквідувала бізнес Loboda в РФ

16:18

Авдіївці загрожує оточення в "найближчі дні або тижні" - BILD

16:11

Що можна зробити зі старого рушника: 5 неймовірних ідейВідео

16:08

Як обрати якісне вершкове масло в магазині: експерт розповіла про поширений міфВідео

16:00

Зміна прапорщика Стиряєва: у РФ продали ЗСУ вертольоти Мі-9 і літаки Іл-76

15:57

Що робити із зіпсованим борошном: досвідчені господині розкрили фокус, що вражає

15:55

На телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нового сезону шоу "Ближче до зірок"

15:39

США не поспішають надати допомогу: що буде із соцвиплатами в Україні

15:35

Вдарять морози -13 і налетить вітер 20 м/с: в Україні різко погіршиться погода

15:28

Екс-нардеп Пашинський отримав підозру у справі про нафтопродукти Курченка на 967 млн - СБУ

15:09

Якщо пароль є в цьому списку, його можна зламати за секунди: як перевірити

14:41

Чи варто брати жінку з дитиною: відповіді на складні запитання

14:29

"Заповажав Сирського": командир "Вовків да Вінчі" відреагував на заміну головкому

14:27

Достатньо 1 склянки: як прочистити трубу каналізації

13:50

Чому не можна дарувати ікону: що означають старовинні прикмети та забобони

13:50

Церковне свято 13 лютого: чому цього дня краще не виходити з дому

13:39

Посилення мобілізації в Україні: в Раді розповіли, коли закон буде прийнято

13:28

На Дмитра Кулебу напало зубасте "створіння": що сталося

13:21

Вдруге за тиждень: боксера Узєлкова відвезли на швидкій до Києва

Реклама
13:18

Як скоро Україна зможе повернути Бєлгород: експерт про приєднання територій

13:01

Вбивство українського баскетболіста в ФРН: МЗС повідомило про затримання вбивці

12:42

Важкохвора Тишкевич розповіла, як проходить її лікування

12:21

Потужний удар по флоту: в ВМС розповіли, коли зможуть знищувати субмарини РФ

12:07

Пропутінського клоуна Євгена Петросяна екстрено госпіталізували в РФ

12:06

В Україні офіційно продовжили воєнний стан і мобілізацію

12:05

Гордон показав себе в кошлатому вигляді та здивував початком своєї кар'єри

12:03

Чоловік показав трюк, чим почистити контакти від окислення батарейки

12:00

Як посіяти моркву, щоб не проріджувати - хитрий трюк із пляшкою

11:52

Яка частина свинини найм'якша та найсоковитіша: приголомшлива відповідь здивує гурманів

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти