'Наше терпіння урвалося': польські фермери відновлять блокаду кордону з Україною

Польська профспілка фермерів "Солідарність" оголосила про проведення загального страйку по всій країні 9 лютого. Акція розпочнеться з блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також із перекриття доріг та автомагістралей у деяких воєводствах. Про це йдеться у заяві профспілки.
"Наше терпіння урвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською Комісією та заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу, як оголосити загальний страйк", - вказано у заяві.
Польські фермери стверджують, що реалізація "Європейської зеленої угоди" та стратегії "від ферми до столика" ЄС не відповідає інтересам польських фермерів у запропонованому вигляді. Профспілка вимагає від польського уряду розробити чіткий план сільськогосподарського виробництва, забезпечення рентабельності виробництва, реконструкції польської переробки та торгівлі.
"Ми будемо боротися за це до кінця. Польські сімейні ферми є основою продовольчої безпеки країни. Здорова польська їжа, вироблена польськими фермерами, є основою для харчування та здоров’я громадян Республіки Польща. Президія "Солідарності" закликає до солідарності всієї аграрної спільноти", - наголосили фермери.
Поляки попередили, що з 9 лютого до 10 березня в рамках аграрних протестів перекриють деякі дороги у Польщі та заблокують пункти пропуску на кордоні з Україною.
Реакція України
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону зазначив, що поки що не отримав офіційного підтвердження з Польщі щодо можливого блокування кордону фермерами.
"У відкритих джерелах ми також бачили цю інформацію, але від колег - польських прикордонників - ми поки що не отримували якогось офіційного підтвердження того, що таке може статися", - сказав він.
Блокада кордону поляками
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом вони повністю заблокували проїзд вантажівок на пунктах пропуску на кордоні з Україною.
23 грудня вдалося розблокувати прикордонний пункт "Шегині-Медика". Протестувальники припинили блокаду після переговорів нового уряду Польщі. Однак вже 4 січня протестувальники продовжили блокувати прикордонний пункту "Медика-Шегині".
Як повідомляв Главред, польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" уклали угоду. Згідно з угодою, Польща виділить субсидії на кукурудзу, підвищить кредитування та залишить рівень сільськогосподарського податку на рівні 2023 року, а протестувальники мають припини блокаду. Страйки припинили 16 січня.
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