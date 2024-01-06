Блокада кордону з Україною припиняється: уряд Польщі домовився з фермерами

Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" підписали угоду. Протестувальники мають припинити блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Про це повідмила підкарпатська воєвода Тереза Кубас-Гул, передало видання Polsat News.
"Ця угода – не початок і не кінець діалогу, який ми розпочали і продовжуватимемо з аграріями. Ми хочемо вирішувати проблеми в діалозі з фермерами, з повноцінним партнерським обговоренням. Ми усвідомлюємо складність ситуації в сільському господарстві", - сказав під час брифінгу міністр.
Міністр зобов'язався виконати вимоги фермерів. Згідно з угодою, Польща має виділити субсидії на кукурудзу у розмірі одного мільйона злотих, підвищити кредитування на 2,5 мільярда злотих та залишити розмір сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.
Натомість польські протестувальники повинні припинити блокаду ПП "Медика-Шегині". Однак термін, на який фермери припинять блокування пункту пропуску, не вказано.
Рух вантажівок на пункті пропуску "Шегині-Медика" розблокують у суботу з 21:00.
"Після підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці призупиняється на період, необхідний для впровадження правових та повідомлювальних змін, і на час, необхідний для впровадження додаткових змін", - йдеться в угоді.
Блокада кордону поляками
Нагадаємо, 23 грудня вдалося розблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні України та Польщі. Після переговорів нового уряду Польщі з протестувальниками, блокаду вирішили припинити.
Проте лідер протесту повідомив про продовження з 4 січня блокади прикордонного пункту "Медика-Шегині". Фермери вимагали письмові гарантії дотацій на кукурудзу та збереження сільгосподарського податку.
Як повідомляв Главред, Україна намагається вирішити ситуацію зі страйком польських перевізників та блокадою кордону з Польщею. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країна проведе переговори на всіх рівнях з новим урядом Польщі.
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