Блокада кордону з Україною припиняється: уряд Польщі домовився з фермерами

Уряд Польщі підписав угоду з профсоюзом фермерів для припинення блокади ПП "Медика-Шегині" з Україною.

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Польські протестувальники розблокували кордон / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" підписали угоду. Протестувальники мають припинити блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Про це повідмила підкарпатська воєвода Тереза ​​Кубас-Гул, передало видання Polsat News.

"Ця угода – не початок і не кінець діалогу, який ми розпочали і продовжуватимемо з аграріями. Ми хочемо вирішувати проблеми в діалозі з фермерами, з повноцінним партнерським обговоренням. Ми усвідомлюємо складність ситуації в сільському господарстві", - сказав під час брифінгу міністр.

Міністр зобов'язався виконати вимоги фермерів. Згідно з угодою, Польща має виділити субсидії на кукурудзу у розмірі одного мільйона злотих, підвищити кредитування на 2,5 мільярда злотих та залишити розмір сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

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Натомість польські протестувальники повинні припинити блокаду ПП "Медика-Шегині". Однак термін, на який фермери припинять блокування пункту пропуску, не вказано.

Рух вантажівок на пункті пропуску "Шегині-Медика" розблокують у суботу з 21:00.

"Після підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці призупиняється на період, необхідний для впровадження правових та повідомлювальних змін, і на час, необхідний для впровадження додаткових змін", - йдеться в угоді.

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, 23 грудня вдалося розблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні України та Польщі. Після переговорів нового уряду Польщі з протестувальниками, блокаду вирішили припинити.

Проте лідер протесту повідомив про продовження з 4 січня блокади прикордонного пункту "Медика-Шегині". Фермери вимагали письмові гарантії дотацій на кукурудзу та збереження сільгосподарського податку.

Як повідомляв Главред, Україна намагається вирішити ситуацію зі страйком польських перевізників та блокадою кордону з Польщею. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країна проведе переговори на всіх рівнях з новим урядом Польщі.

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