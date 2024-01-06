УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Блокада кордону з Україною припиняється: уряд Польщі домовився з фермерами

Руслана Заклінська
6 січня 2024, 20:26оновлено 6 січня, 21:28
Уряд Польщі підписав угоду з профсоюзом фермерів для припинення блокади ПП "Медика-Шегині" з Україною.
Блокада кордону з Україною припиняється: уряд Польщі домовився з фермерами
Польські протестувальники розблокували кордон / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" підписали угоду. Протестувальники мають припинити блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Про це повідмила підкарпатська воєвода Тереза ​​Кубас-Гул, передало видання Polsat News.

"Ця угода – не початок і не кінець діалогу, який ми розпочали і продовжуватимемо з аграріями. Ми хочемо вирішувати проблеми в діалозі з фермерами, з повноцінним партнерським обговоренням. Ми усвідомлюємо складність ситуації в сільському господарстві", - сказав під час брифінгу міністр.

Міністр зобов'язався виконати вимоги фермерів. Згідно з угодою, Польща має виділити субсидії на кукурудзу у розмірі одного мільйона злотих, підвищити кредитування на 2,5 мільярда злотих та залишити розмір сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

відео дня

Натомість польські протестувальники повинні припинити блокаду ПП "Медика-Шегині". Однак термін, на який фермери припинять блокування пункту пропуску, не вказано.

Рух вантажівок на пункті пропуску "Шегині-Медика" розблокують у суботу з 21:00.

"Після підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці призупиняється на період, необхідний для впровадження правових та повідомлювальних змін, і на час, необхідний для впровадження додаткових змін", - йдеться в угоді.

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, 23 грудня вдалося розблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні України та Польщі. Після переговорів нового уряду Польщі з протестувальниками, блокаду вирішили припинити.

Проте лідер протесту повідомив про продовження з 4 січня блокади прикордонного пункту "Медика-Шегині". Фермери вимагали письмові гарантії дотацій на кукурудзу та збереження сільгосподарського податку.

Як повідомляв Главред, Україна намагається вирішити ситуацію зі страйком польських перевізників та блокадою кордону з Польщею. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країна проведе переговори на всіх рівнях з новим урядом Польщі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
держкордон Польща Шегині блокування кордону поляками
Реклама

Головне за день

Блокада кордону з Україною припиняється: уряд Польщі домовився з фермерами

Блокада кордону з Україною припиняється: уряд Польщі домовився з фермерами

20:26 Світ
В Україну вривається шторм: буде сніг, хуртовина та потужний вітер

В Україну вривається шторм: буде сніг, хуртовина та потужний вітер

19:58 Синоптик
11 загиблих дорослих та дітей: РФ вдарила ракетами по будинкам в Покровському районі

11 загиблих дорослих та дітей: РФ вдарила ракетами по будинкам в Покровському районі

18:45 Україна
Всі головні новини

Популярне

Чим відрізняється Матіас від оселедця: таємниця смаку і користі 29252

Чим відрізняється Матіас від оселедця: таємниця смаку і користі

Втрати катастрофічні: експерт проаналізував ситуацію під Авдіївкою 20152

Втрати катастрофічні: експерт проаналізував ситуацію під Авдіївкою

Штормовий вітер і -22 градуси: синоптик назвала дату сильного похолодання 14303

Штормовий вітер і -22 градуси: синоптик назвала дату сильного похолодання

Вантуз більше не потрібний: жінка показала, як за 5 секунд прочистити унітаз 9199

Вантуз більше не потрібний: жінка показала, як за 5 секунд прочистити унітаз

Останні новини

21:50

Як позбутися сміття в Telegram та звільнити місце на телефоні: 5 дієвих кроків

21:40

Лише найуважніші знайдуть W серед М за 7 секунд: загадка для людей з "орлиним зором"

20:34

Путініст-Петросян зганьбився древніми жартами про "розширення РФ"

20:26

Блокада кордону з Україною припиняється: уряд Польщі домовився з фермерами

19:58

В Україну вривається шторм: буде сніг, хуртовина та потужний вітер

НАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - КлочокНАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - Клочок
19:41

"Дефіцит у головах бовдурів": Гетманцев прокоментував нестачу коштів для військових

19:33

ГУР запалює, але не свічки: про добру традицію в спецслужбіПогляд

19:29

Різке загострення під Авдіївкою: експерт назвав фактор, який визначить хід битви

19:10

Місячний календар на 7 січня: від чого слід утриматися у другу половину дня

Реклама
18:45

11 загиблих дорослих та дітей: РФ вдарила ракетами по будинкам в Покровському районіФотоВідео

18:35

Є зрушення: в ГУР повідомили про гарні новини щодо обміну полоненими

18:32

Потрібно знайти корабель і моряка у складній оптичній ілюзії: загадка для найкмітливіших

18:31

"Осліпли" на кілька РЛС і втратили БК: ГУР розкрило деталі потужного удару у Криму

18:29

Тоня Матвієнко зізналася, чому у неї більше не буде дітей від Арсена Мірзояна

17:42

"Належне реагування готується": ГУР висловилось про можливий наступ РФ на Харків

17:22

Загроза для Харкова: в ЗСУ відреагували на інформацію про новий наступ Росії

16:58

Крістіна Агілера показала рідкісне фото зі своєю дочкою

16:48

"Європа є мішенню": Росія нападе на країни ЄС у 2024 році - Безсмертний

16:47

Військові можуть залишитися без виплат: у бюджеті не вистачає мільярдів - нардеп

16:11

Ці прості дії можуть врятувати вас від апендициту: ознаки хвороби, про які не розповість лікар

Реклама
16:01

Меладзе-старший потрапив до лікарні у важкому стані

15:59

Бойові дії на території Криму: в ГУР анонсували нові "сюрпризи" для окупантів

15:59

Ракети скоро закінчаться: США можуть припинити поставки ракет для Patriot - NYTФото

15:50

Як вивести синю ручку з білої сорочки: хитрий спосіб, про який багато хто не знає

15:26

Здоров'я буде дуже міцним весь рік: що потрібно випити 7 січня

15:21

Як відчути себе щасливим: психологи назвали простий метод, який працює миттєвоВідео

15:06

Росія запустила стратегію проти України: Подоляк розкрив план Путіна

15:05

Івлєєва все: блогерка покинула Росію з п'ятьма величезними валізами

14:12

Ні в якому разі не пийте каву протягом першої години після сну: відповідь експерта вас здивує

14:11

Втрати катастрофічні: експерт проаналізував ситуацію під Авдіївкою

14:09

"Захоплення" Синьківки і "блокування" Куп'янська: названі цілі РФ на Харківщині

13:57

Мобілізація українців за кордоном: чи буде Берлін видавати Києву військовозобов'язаних

13:38

У американського співака виявили пухлину мозкуВідео

13:11

Лише 1 з 10 людей може знайти папугу за 8 секунд: оптична ілюзія для геніїв

13:09

Розвідка Британії - про збиття трьох Су-34: РФ отримала удар на лівобережжі Херсонщини

13:01

Кейт Міддлтон "розбита серцем" через рішення принца Вільяма про майбутнє сина Джорджа

12:55

Польща домовиться з фермерами про припинення блокади кордону з Україною - ЗМІ

12:35

Це змусить РФ капітулювати: у Бундестазі закликали прийняти важливе рішення

12:12

Загинув разом з дочками: на літаку розбився молодий голівудський актор

12:07

Головоломка для справжніх детективів: потрібно знайти число 337 у морі чисел 357

Реклама
12:01

Передача Україні $ 300 млрд активів РФ: Зеленський закликав Захід до рішучого удару

11:56

Росіяни рухатимуться у бік Харкова: полковник ЗСУ назвав напрямок головного удару

11:32

Китайський гороскоп на 7 січня 2024: Змії - втома, Мавпі - напружені стосунки

11:22

Дружина з дитиною залишилися на трасі: на Закарпатті працівники ТЦК викрали українця

10:59

ЗСУ - про ситуацію на полі бою: війська РФ активно атакують на двох напрямках

10:29

Забудьте про вареники: готуємо найсмачніші ріпляники на Святвечір, автентичну українську страву

10:16

Як Україні перемогти у війні: ЗМІ озвучили "рецепт" прориву на фронті

10:11

"Нехай нервують": у ЗСУ назвали мету удару по управлінню РФ під Севастополем

09:46

Вибори в США: понад 20 штатів можуть заборонити Трампу балотуватися - NYT

09:16

ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму: партизани розкрили подробиці

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти