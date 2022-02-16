"Радіти рано": Зеленський про відвід військ РФ і ситуацію на кордоні України

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що Росія почала відведення своїх військ від українського кордону.

Під час телемарафону президент заявив, що російська сторона проводить ротації.

"Про ситуацію на кордонах з Росією, Білоруссю і на контактній лінії. Ситуація контрольована, ми не бачимо змін... бачимо невеликі ротації, але я б це не назвав відведенням. Ми не можемо це констатувати", - зазначив Зеленський.

За його словами, такі ротації українська сторона бачила і в пік російських навчань в 2021 році.

"Я б не робив попередніх висновків. Не потрібно робити висновків щодо потужної ескалації саме 16 числа. Радіти рано, але відбувається те, що ми бачили, що бачила наша розвідка. На сьогоднішній день ми бачимо скупчення, констатувати будемо, коли це станеться", - додав президент.

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Росія відводить війська від українських кордонів

Нагадаємо, 15 лютого в Міноборони РФ заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

Крім того, журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує преса, операція може початися з авіаударів.

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