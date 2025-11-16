Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"В нього немає конкуренції": Юрій Рибчинський назвав найкращого українського співака

Анна Підгорна
16 листопада 2025, 16:21
169
Комплімент від Рибчинського отримав молодий та амбітний виконавець.
Юрій Рибчинський
Де зараз Юрій Рибчинський - поет назвав найкращого співака України / колаж: Главред, фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy

Читайте більше:

  • Кого Юрій Рибчинський вважає найталановитішим сьогодні
  • Як маестро оцінює творчість артиста

Українського поета-пісняра Юрія Рибчинського по праву називають основоположником сучасної української естрадної музики. Починаючи з шістдесятих років минулого століття Юрій Євгенович співпрацював з багатьма артистами, і підживлював їхні таланти своєю неповторною поезією.

Рибчинський користується неабияким авторитетом і сьогодні, тож отримати комплімент від маестро - це дещо особливе. Нещодавно пощастило українському співаку Артему Пивоварову - Юрій Євгенович у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром" назвав його одним із найкращих співаків останнього десятиліття.

відео дня

"Я просто вважаю його одним із найкращих наших співаків за останні мінімум 10 років. Я дуже щасливий, що у нас в цей непростий час з'являються такі дуже талановиті люди, як Артем Пивоваров. Я думаю, що в нього немає конкуренції", - переконаний Юрій Рибчинський.

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров / фото: facebook.com/pivovarovofficial

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про незвичайну пропозицію близької зустрічі, яку отримав український актор і головний герой 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк.

Також наречений-військовий Лесі Нікітюк вразив ведучу вчинком під час його знайомства з майбутньою тещею. Поведінку коханого зірка сприймає, як демонстрацію впевненості в собі та у стосунках.

Читайте також:

Про персону: Юрій Рибчинський

Юрій Рибчинський - радянський і український поет, драматург, сценарист, один із засновників сучасної української естрадної пісні. Герой України, народний артист.
Поета по праву називають одним із засновників української естрадної пісні. Юрій Рибчинський пише для "зірок", але також наділений талантом відкривати нові імена.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Пивоваров Юрій Рибчинський новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

17:37Фронт
РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

16:43Фронт
Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

16:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Останні новини

17:37

ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

17:25

Що Москва замовчувала століттями – відкриття історика змінює історію Києва і РусіВідео

17:25

Уряд Британії готує радикальні зміни для біженців: чи торкнеться це українців

16:51

Пенсіонери ризикують тратити всі свої гроші: з'явилася нова підступна схем

16:43

РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
16:21

"В нього немає конкуренції": Юрій Рибчинський назвав найкращого українського співака

16:20

Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

15:42

Чи можуть українці залишитись без газу і бензину взимку - розкрито сценарій

15:41

Людство вижило завдяки винаходам трьох українців: ось хто вони

Реклама
14:43

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містомВідео

14:30

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

13:55

У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

13:44

На смак від ікри не відрізниш: рецепт універсальної закуски з оселедця

13:37

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

13:30

Учасниця "Холостяка" опинилася на межі зриву - що сталося

13:06

Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

12:43

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

12:38

"Це не моє життя": відомий співак лікується у психотерапевта і назвав причину

12:31

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідкиВідео

12:26

Епштейн злив Трампа КремлюПогляд

Реклама
11:59

Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

11:56

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

11:46

"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

11:45

Корупційна справа набирає обертів: в Україні повністю перезавантажують управління

11:43

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

10:48

Ворог має успіхи: військовий попередив про загрозу для важливого міста

10:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

10:32

Стала блондинкою: Наталія Могилевська показала рідкісне фото старшої доньки

10:23

Величезна проблема зі штучним інтелектомПогляд

10:20

Є перебої зі світлом, під атакою опинились об'єкти енергетики - МіненергоФото

09:57

Тижнева магнітна буря жорстко затягується: коли закінчиться потужний шторм

09:54

Цивільна інфраструктура України у вогні: всі деталі нічного удару РосіїФото

09:38

Відому іспанську співачку по-звірячому вбили в будинку для літніх людей - деталі

09:37

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

09:20

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

09:14

Всі ешелони зупинилися: партизани одним підпалом зірвали постачання РФ на фронті

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 листопада (оновлюється)

08:38

Україна домовилась про поставки газу і нову угоду: деталі від Зеленського

08:30

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада: Левам - стрес, Дів завалить роботою

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:51

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

05:33

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіакуВідео

04:30

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

03:31

Зроблять ривок уперед: на які ТОП-5 знаків чекають приємні сюрпризи до кінця року

02:33

"Вічний негатив": ображений Пресняков пішов проти батька-путініста

01:42

Спідометр "бреше" про швидкість автомобіля - чому і чим краще користуватися

00:35

На Марсі знайшли таємні підземні сховища: вчені допустили сліди інопланетян

15 листопада, субота
23:42

Росіяни розстріляли українських військових на Запоріжжі: стала відома кількість жертв

22:51

"Кожен квартал важко відбивати у ворога": військовий розповів про бої біля Покровська

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти