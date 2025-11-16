"В нього немає конкуренції": Юрій Рибчинський назвав найкращого українського співака

Комплімент від Рибчинського отримав молодий та амбітний виконавець.

Де зараз Юрій Рибчинський - поет назвав найкращого співака України / колаж: Главред, фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy

Українського поета-пісняра Юрія Рибчинського по праву називають основоположником сучасної української естрадної музики. Починаючи з шістдесятих років минулого століття Юрій Євгенович співпрацював з багатьма артистами, і підживлював їхні таланти своєю неповторною поезією.

Рибчинський користується неабияким авторитетом і сьогодні, тож отримати комплімент від маестро - це дещо особливе. Нещодавно пощастило українському співаку Артему Пивоварову - Юрій Євгенович у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром" назвав його одним із найкращих співаків останнього десятиліття.

"Я просто вважаю його одним із найкращих наших співаків за останні мінімум 10 років. Я дуже щасливий, що у нас в цей непростий час з'являються такі дуже талановиті люди, як Артем Пивоваров. Я думаю, що в нього немає конкуренції", - переконаний Юрій Рибчинський.

Артем Пивоваров / фото: facebook.com/pivovarovofficial

Про персону: Юрій Рибчинський Юрій Рибчинський - радянський і український поет, драматург, сценарист, один із засновників сучасної української естрадної пісні. Герой України, народний артист.

Поета по праву називають одним із засновників української естрадної пісні. Юрій Рибчинський пише для "зірок", але також наділений талантом відкривати нові імена.

