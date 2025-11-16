Пенсіонери ризикують тратити всі свої гроші: з'явилася нова підступна схем

Шахраї намагаються обікрасти пенсіонерів, надсилаючи фейкові повідомлення у соцмережах.

https://glavred.net/ukraine/pensionery-riskuyut-tratit-vse-svoi-dengi-poyavilas-novaya-kovarnaya-shem-10715942.html Посилання скопійоване

З'явилася нова схема шахрайства / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

З'явилася нова шахрайська схема

Шахраї намагаються обікрасти пенсіонерів

Шахраї вигадали нову схему викрадення грошей. Цього разу під ударом пенсіонери. Про це заявив нардеп Данило Гетмацев.

Зловмисники пишуть літнім людям у соціальних мережах. Вони надсилають їм фейкові повідомлення про те, що вони "можуть втратити пенсію". Для того, щоб зберегти виплати, їм нібито потрібно подати заяву для підтвердження віку.

відео дня

"Це неправда. Жодних таких вимог не існує. Усі процедури щодо призначення чи припинення пенсій визначаються виключно законом, а не анонімними повідомленнями в інтернеті. Будь ласка, попередьте своїх рідних. Не переходьте за підозрілими посиланнями і не передавайте особисті дані стороннім," - зазначив нардеп.

Як повідомляв раніше Главред, українська співачка стала жертвою шахраїв. Ірина Федишин зазначила, що шахраї, прикриваючись представниками її благодійного фонду, телефонують бійцям ЗСУ і вимагають гроші за передані автомобілі.

Також повідомлялося про те, що шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення, намагаючись заманити жертв у свої тенета. Користувачам надходить повідомлення, що нібито їм прийшла посилка, але її не вдалося доставити, і для цього потрібно оновити адресну інформацію, перейшовши за посиланням.

Інші новини:

Про персону: Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред