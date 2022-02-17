Вікно для вторгнення Росії в Україну залишається відкритим: у США заявили, що РФ шукає привід

Джен Псакі та Нед Прайс заявили, що загроза вторгнення Росії залишається / Фото Reuters

У США заявили, що російська влада продовжує робити неправдиві заяви, які згодом можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.

Зокрема, офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що в Штатах стурбовані заявою президента Росії Володимира Путіна про те, що на сході України нібито відбувається "геноцид" щодо російськомовних жителів регіону, а також про те, що Вашингтон і Київ можуть використовувати біологічну або хімічну зброю для атаки на території, які контролюють проросійські сепаратисти на Донбасі. Прайс назвав ці твердження "абсолютно помилковими", передає Голос Америки.

Прайс додав, що російських військ на кордоні з Україною стає "більше, а не менше, і вони висуваються на бойові позиції". Представник Держдепартаменту не виключив можливість того, що вторгнення відбудеться після Олімпіади.

"Це (вторгнення, - ред.) може статися завтра, це може статися наступного тижня. Це може статися до закінчення Олімпіади. Це може відбутися після завершення Олімпійських ігор", – сказав Прайс.

читайте такожВелика війна Росії та України: Гармаш спрогнозував, чи зважиться Путін на вторгненняУ свою чергу, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що дезінформація, яку поширюють російські ЗМІ - це спосіб знайти брехливий привід для вторгнення в Україну. За її словами, зокрема, йдеться про історію про виявлення масових поховань мирних жителів, нібито вбитих українськими військовими на Донбасі.

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Псакі нагадала, що президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен заявили, що напад Росії може статися в будь-який час, його буде здійснено під сфабрикованим приводом.

"Ми бачили, як ця тактика використовувалася в минулому (...) Ми очікуємо цілої низки помилкових повідомлень і приводів, які можуть передувати вторгненню", - зазначила Псакі.

За її словами, вікно для можливого вторгнення Росії в Україну залишається відкритим, а російські війська як і раніше сконцентровані поруч з українським кордоном попри заяви Кремля про відведення частини військовослужбовців з регіону.

"Є те, про що Росія говорить, і те, що Росія робить, і ми дуже уважно стежимо за тим, які кроки вони роблять на кордоні", – сказала прессекретар Білого дому.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США запровадять негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущено.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

15 лютого в Міноборони РФ заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що згідно з останнім звітом української розвідки, зібраним у середу, 16 лютого, немає жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

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