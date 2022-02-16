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"Нас не лякають будь-які дати": Зеленський звернувся до українців

16 лютого 2022, 19:24

Останні 8 років українці стали ще міцнішими, сказав президент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з Маріуполі заявив, що країна готова захищатися від вторгнення Росії незалежно від дати.

За словами президента, останні 8 років українці стали ще міцнішими.

"Нас не лякають ніякі прогнози, нас не лякають ніякі люди і вороги, нас не лякають будь-які дати, тому що ми будемо себе захищати і 16 лютого, і 17-го, і березень, і квітень, і вересень, і грудень", - сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що день і місяць нападу на Україну неважливі.

За його словами, сьогодні 2022 рік, а не 2014-й і це важлива різниця.

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"Війна йде 8 років, ми стали в стільки ж разів міцнішими", - додав Зеленський.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати Російську Федерацію від подальшого загострення ситуації. Він додав, що ситуація з безпекою зараз залишається напруженою, але контрольованою.

У той же час Державний секретар США Ентоні Блінкен припустив, що Росія може вторгнутися в Україну на цьому тижні.

Тим часом у Міноборони Росії заявили, що починають повертати військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною. Також в РФ заявили про початку відведення військ з тимчасово окупованого Криму.

У МЗС України до таких заяв поставилися з недовірою – глава відомства Дмитро Кулеба заявив, що Україна повірить у деескалацію тільки тоді, коли побачить реальне відведення військ.

Тим часом у США зазначили, що Путін може тримати війська біля кордону України, щоб "вибивати поступки", а в Міноборони Великобританії заявили, що не бачать свідчень відведення російських військ від кордонів України, а спостерігають тільки нарощування і будівництво польових госпіталів.

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Володимир Зеленський російські війська військова агресія РФ
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