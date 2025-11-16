Україну атакує сильний шторм: коли почнеться справжній снігопад

Погода найближчими днями в Україні буде вітряною. Синоптики прогнозують потужні шквали.

Прогноз погоди в Україні / фото: Главред

Погода в Україні найближчими днями буде різною. То регіони накриє потепління, то області атакує мороз та сніг. Про це заявила синоптик Наталка Діденко.

Відомо, що понеділок, 17 листопада, буде достатньо теплим. Температура повітря підвищиться до 10-17 градусів тепла. У цей день буде сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. Дощі очікуються у західних областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

У Києві 17 листопада буде вітряно. Температура повітря підвищиться до +12 градусів, буде сухо.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: meteoprog

Така погода буде короткочасною. Вже 19 листопада Україну накриє сильне похолодання. Воно поступово вриватиметься із заходу. Під впливом цього циклону буде навіть мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 19 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

