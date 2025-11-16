Рус
Корупційна справа набирає обертів: в Україні повністю перезавантажують управління

Ангеліна Підвисоцька
16 листопада 2025, 11:45оновлено 16 листопада, 14:45
Уряд та президент ухвалили ряд надважливих рішень для змін.
Зеленський перезавантажує управління сферою енергетики / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, facebook.com/atom.gov.ua

Що відомо:

  • Зеленський і Кабмін перезавантажують управління сферою енергетики
  • В Україні буде низка змін у різних установах
  • До кінця року буде призначено керівника АРМА

Президент України Володимир Зеленський та Кабмін перезавантажують управління сферою енергетики та пов'язаним із цією сферою інвестиціями після скандалу з корупцією. Про це заявив президент.

Є п'ять кроків перезавантаження:

1. Зеленський доручив Кабміну внести на розгляди Ради невідкладний законопоєкт про оновлення складу Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. Також планується оновлення керівництва Держінспекції ядерного регулювання та Держінспекції енергетичного нагляду.

3. Буде призначений новий керівник Фонду держмайна України.

4. Крім того, буде повністю оновлене Агентство з розшуку та менеджменту активів. Конкурс на посаду керівника АРМ буде завершений оперативно, новий очільник з'явиться до кінця року.

5. В Україні проведуть аудит і підготують до продажу активи й частки в активах, які належали російським суб'єктам та колаборантам, що втекли в РФ.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що вона узгодила з президентом план перезавантаження енергетичної сфери та інших держорганів.

"Точкових рішень недостатньо, ми маємо діяти по всіх напрямках енергетичного сектору. Уряд готує рішення щодо оновлення НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду, Фонду державного майна України", - зазначила Свириденко.

Вона також додала, що буде призначена провести внутрішню перевірку та ухвалені рішення щодо працівників АРМА, які фігурують в матеріалах справи.

"Перезавантаження має бути системним. Інформуватимемо про наші подальші кроки", - додала вона.

Операція НАБУ "Мідас" - новини за темою

Нагадаємо, НАБУ та САП протягом 15 місяців проводили операцію під назвою "Мідас", у межах якої було здійснено понад 70 обшуків.

За даними розслідування, учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом". Організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

НАБУ намагається повернути бізнесмена Тимура Міндіча, підозрюваного в організації корупційної схеми в енергетиці. За словами керівника підрозділу детективів Олександра Абакумова, Міндіч, ймовірно, перебуває в Ізраїлі.

Як повідомляв Главред, Державна прикордонна служба України заявила, що перетин кордону бізнесменом Тимуром Міндічем відбувся законно. Підставою для виїзду під час воєнного стану стала наявність трьох дітей віком до 18 років.

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

