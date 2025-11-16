Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

Андрій Полунін, крім ігор за клуби УПЛ, відіграв 9 матчів за збірку України та зміг відзначитись у ворота італійців в рамках відбору на Євро-1996.

Андрій Полунін - перестало битись серце легенди збірної України з футболу / Колаж: Главред, фото: АВФУ - Національна збірна ветеранів, пресслужба ФК "Карпати"

Зупинилось серце легендарного ексфутболіста Андрія Полуніна

Помер Полунін під час футбольного матчу у Луцьку

У 54-річному віці пішов із життя відомий український півзахисник, ексгравець "Дніпра", "Карпат" та збірної України Андрій Полунін. Про це повідомила пресслужба збірної ветеранів України.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Андрія Полуніна — видатного українського футболіста, чудової людини та нашого доброго друга... Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Андрія Вікторовича. Добрі спогади про нього житимуть в кожному, хто любив футбол і цінував його талант. Вічна памʼять...". - йдеться у повідомленні. відео дня

Як помер Андрій Полунін

Пресслужба ФК "Карпати" Львів повідомила, що трагедія сталася після ветеранського матчу в Луцьку, в якому Андрій Вікторович брав участь.

Чим відомий Андрій Полунін

Полунін приєднався до "Карпат" у 1998 році, зіграв 14 матчів і забив один м’яч. Саме його гол у передостанньому турі чемпіонату 1997/1998 проти донецького "Металурга" забезпечив львівському клубу перемогу 1:0, що зрештою допомогло здобути бронзові нагороди.

Футболіст родом із Дніпра виступав за головну команду міста, а також захищав кольори "Кривбасу", київського ЦСКА та німецьких клубів "Нюрнберг", "Санкт-Паулі" і "Рот-Вайс". У складі національної збірної України він провів дев’ять матчів і забив гол у зустрічі з Італією у відборі до Євро-1996.

У "Металісті 1925" повідомили, що після завершення футбольної кар'єри Полунін працював на різних посадах у різних клубах .

З 1 січня 2025 року Полунін обіймав посаду шеф-скаута клубу та зарекомендував себе як професійна, щира і віддана своїй справі людина.

Клуб висловив глибокі співчуття родині та всім, хто знав Андрія Полуніна, розділяючи їхній біль.

