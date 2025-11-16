Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

Юрій Берендій
16 листопада 2025, 13:37
625
Андрій Полунін, крім ігор за клуби УПЛ, відіграв 9 матчів за збірку України та зміг відзначитись у ворота італійців в рамках відбору на Євро-1996.
Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу
Андрій Полунін - перестало битись серце легенди збірної України з футболу / Колаж: Главред, фото: АВФУ - Національна збірна ветеранів, пресслужба ФК "Карпати"

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зупинилось серце легендарного ексфутболіста Андрія Полуніна
  • Помер Полунін під час футбольного матчу у Луцьку

У 54-річному віці пішов із життя відомий український півзахисник, ексгравець "Дніпра", "Карпат" та збірної України Андрій Полунін. Про це повідомила пресслужба збірної ветеранів України.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Андрія Полуніна — видатного українського футболіста, чудової людини та нашого доброго друга... Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Андрія Вікторовича. Добрі спогади про нього житимуть в кожному, хто любив футбол і цінував його талант. Вічна памʼять...". - йдеться у повідомленні.

відео дня

Як помер Андрій Полунін

Пресслужба ФК "Карпати" Львів повідомила, що трагедія сталася після ветеранського матчу в Луцьку, в якому Андрій Вікторович брав участь.

Чим відомий Андрій Полунін

Полунін приєднався до "Карпат" у 1998 році, зіграв 14 матчів і забив один м’яч. Саме його гол у передостанньому турі чемпіонату 1997/1998 проти донецького "Металурга" забезпечив львівському клубу перемогу 1:0, що зрештою допомогло здобути бронзові нагороди.

Футболіст родом із Дніпра виступав за головну команду міста, а також захищав кольори "Кривбасу", київського ЦСКА та німецьких клубів "Нюрнберг", "Санкт-Паулі" і "Рот-Вайс". У складі національної збірної України він провів дев’ять матчів і забив гол у зустрічі з Італією у відборі до Євро-1996.

У "Металісті 1925" повідомили, що після завершення футбольної кар'єри Полунін працював на різних посадах у різних клубах .

З 1 січня 2025 року Полунін обіймав посаду шеф-скаута клубу та зарекомендував себе як професійна, щира і віддана своїй справі людина.

Клуб висловив глибокі співчуття родині та всім, хто знав Андрія Полуніна, розділяючи їхній біль.

Футбол - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, збірна України на виїзді зіграла матч відбору до ЧС-2026 у групі D проти команди Франції. Зустріч пройшла на паризькому стадіоні "Парк де Пренс" і завершилася впевненою перемогою французів — 4:0.

Півзахисник "Динамо" та національної збірної України Володимир Бражко може залишити київський клуб уже під час зимового трансферного періоду. Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішив покарати "Шахтар" і "Динамо" за інциденти, зафіксовані під час Класичного поєдинку 11-го туру чемпіонату України сезону 2025/2026, що відбувся 2 листопада. За інформацією асоціації, найбільший штраф дістався київському клубу — 180 тисяч гривень, тоді як "Шахтар" має сплатити 67,5 тисячі.

Інші новини спорту:

Про джерело: Асоціація ветеранів футболу України

Асоціація ветеранів футболу України (АВФУ) – спортивна організація, заснована у 1997 році, йдеться на сайті організації.

Згідно з угодою між АВФУ та Федерацією футболу України, Асоціації передані права на проведення чемпіонатів та інших змагань з футболу серед ветеранських команд (35 років та старші), а також організація та проведення виступів Національної збірної України з футболу серед ветеранів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол збірна України з футболу новини футболу новини українського футболу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

14:43Фронт
Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

14:30Синоптик
Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

12:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

Останні новини

14:43

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

14:30

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

13:55

У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

13:44

На смак від ікри не відрізниш: рецепт універсальної закуски з оселедця

13:37

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
13:30

Учасниця "Холостяка" опинилася на межі зриву - що сталося

13:06

Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

12:43

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

12:38

"Це не моє життя": відомий співак лікується у психотерапевта і назвав причину

Реклама
12:31

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідкиВідео

12:26

Епштейн злив Трампа КремлюПогляд

11:59

Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

11:56

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

11:46

"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

11:45

Корупційна справа набирає обертів: в Україні повністю перезавантажують управління

11:43

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

10:48

Ворог має успіхи: військовий попередив про загрозу для важливого міста

10:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

10:32

Стала блондинкою: Наталія Могилевська показала рідкісне фото старшої доньки

10:23

Величезна проблема зі штучним інтелектомПогляд

Реклама
10:20

Є перебої зі світлом, під атакою опинились об'єкти енергетики - МіненергоФото

09:57

Тижнева магнітна буря жорстко затягується: коли закінчиться потужний шторм

09:54

Цивільна інфраструктура України у вогні: всі деталі нічного удару РосіїФото

09:38

Відому іспанську співачку по-звірячому вбили в будинку для літніх людей - деталі

09:37

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

09:20

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

09:14

Всі ешелони зупинилися: партизани одним підпалом зірвали постачання РФ на фронті

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 листопада (оновлюється)

08:38

Україна домовилась про поставки газу і нову угоду: деталі від Зеленського

08:30

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада: Левам - стрес, Дів завалить роботою

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

05:33

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіакуВідео

04:30

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

03:31

Зроблять ривок уперед: на які ТОП-5 знаків чекають приємні сюрпризи до кінця року

02:33

"Вічний негатив": ображений Пресняков пішов проти батька-путініста

01:42

Спідометр "бреше" про швидкість автомобіля - чому і чим краще користуватися

00:35

На Марсі знайшли таємні підземні сховища: вчені допустили сліди інопланетян

15 листопада, субота
23:42

Росіяни розстріляли українських військових на Запоріжжі: стала відома кількість жертв

Реклама
22:51

"Кожен квартал важко відбивати у ворога": військовий розповів про бої біля Покровська

22:26

"Можливий найгірший сценарій": розкрито тривожний прогноз блекауту в Україні

21:27

Корупція під час війни: в ОП гучний скандал назвали "частиною економіки"

20:49

З полону можуть повернутися понад тисячу українців: Умєров проводить переговори з РФ

20:26

Путін поставив терміни захоплення Покровська і Куп'янська: Зеленський розкрив провал РФ

19:48

Головна ялинка України: як і чим прикрашатимуть новорічне дерево

19:43

Без світла залишиться більшість українців: нові графіки відключень на 16 листопада

19:27

Українців попередили про стрімке зростання цін: які продукти подорожчають

19:10

Спецпосланець щодо Білорусі: спроба тягнути Лукашенка чи тягнути країну?Погляд

18:41

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти