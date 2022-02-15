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"Для цього немає причин": у Росії відхрестилися від вторгнення в Україну 16 лютого

15 лютого 2022, 09:40

Російський дипломат заявив, що про це пишуть "лише американські ЗМІ"

військові РФ, вторгнення, навчання РФ
У постпредстві РФ при ООН заявили, що у Росії немає причин для вторгнення в Україну / Фото Reuters

Заступник Постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що у Російської Федерації немає причин для вторгнення в Україну.

Відповідну заяву він озвучив у понеділок, 14 лютого, пише "Інтерфакс"

"Наскільки мені відомо - ні, і я не бачу причин для цього", – відповів дипломат країни-агресора, відповідаючи на питання про те, чи відбудеться нове вторгнення РФ в середу, 16 лютого.

Полянський зазначив, що про відповідну дату пишуть "лише американські ЗМІ".

"Це дуже смішно і дивно", - додав він.

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Коментуючи інформацію про те, що Москва нещодавно змінила тон щодо української кризи, Полянський заявив, що риторика російської сторони не зазнала "ніяких змін" і залишається "послідовною протягом усього місяця".

читайте такожВторгнення РФ 16 лютого малоймовірно: Данилов заявив про підготовку військ"Немає ніяких змін в нашій поведінці, як немає і змін в тому, як наші західні колеги представляють ситуацію", - заявив заступник Постійного представника РФ при ООН.

Також, коментуючи питання про те, чому Кремль не вживає конкретних заходів щодо деескалації ситуації, російський дипломат сказав, що "Росія не може займатися деескалацією, тому що ми не займалися ескалацією".

"Нехай деескалацією займаються західні країни, що роздули істерію з приводу планів, приписуваних Росії", - заявив Полянський.

Загроза вторгнення Росії

Нагадаємо, раніше журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує Преса, операція може початися з авіаударів.

Крім цього, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія планує вторгнення в Україну і може зробити це на цьому тижні. За його словами, докази досить очевидні.

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Автор: Сергій Кущ
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ООН вторгнення Росії новини України
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