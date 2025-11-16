Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

Маріна Фурман
16 листопада 2025, 21:50
2765
Причини смерті наразі невідомі.
Свеча, Савов
В Україні пішов з життя колишній військовополонений Олександр Савов / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Головне:

  • Помер морпіх Олександр Савов
  • Захисник 8 місяців тому повернувся з полону

Помер морський піхотинець Олександр Савов, який вісім місяців тому повернувся з полону. Про це повідомила представниця координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк з посиланням на доньку захисника.

Причина смерті захисника - невідома, при цьому, Павлюк привертає увагу до критичного стану здоров’я військових, які повертаються з російських катівень.

відео дня

"Полон вбиває, навіть коли ти повернувся", — написала Юлія Павлюк.

Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник 'Азовсталі'
Донька захисника повідомила про його смерть / фото: скріншот

Що відомо про Олександра Савова

Відомо, що Олександр Савов, боєць 36-ї бригади морської піхоти, був одним із захисників, які навесні 2022 року вийшли з "Азовсталі" і пробули у російському полоні майже три роки. У березні поточного року захисник повернувся додому під час одного з обмінів. У той момент його донька Анастасія Савова, яка була співзасновницею Асоціації морських піхотинців, зустрічала його з прапором.

Як пише ТСН, після полону вдалося зʼясувати, що росіяни повернули Олександра з туберкульозом, а також шкірними захворюваннями та лімфостазом ніг.

В одному з інтерв’ю він зазначав, що так зване медичне "лікування" в полоні, зокрема постійні флюорографії, швидше скидалося на експерименти над людьми.

Обмін полоненими - новини за темою

Нещодавно секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Україна і Росія відновлюють переговори щодо обміну полоненими за "стамбульським форматом". За словами Умєрова, йдеться про звільнення 1 200 українських громадян.

Як писав Главред, 2 жовтня Україна та РФ провели новий обмін полоненими. Додому повернули 185 військових та 20 цивільних. Більшість з них потрапила у російський полон ще у 2022 році.

В рамках обміну додому повернувся прикордонник Ігор, який боронив Маріуполь. Він розповів, що саме давало йому сили витримати полон та не впасти духом.

Інші новини:

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військовополонені обмін полоненими новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Цього Путін боїться найбільше": експерт назвав ідеальний сценарій завершення війни

"Цього Путін боїться найбільше": експерт назвав ідеальний сценарій завершення війни

22:51Війна
Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

21:50Україна
Україна перемагає Ісландію у драматичному матчі та продовжує шлях на ЧС - 2026

Україна перемагає Ісландію у драматичному матчі та продовжує шлях на ЧС - 2026

20:59Спорт
Реклама

Популярне

Більше
Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

Останні новини

00:04

Російські КАБи під прицілом: експерт окреслив три варіанти протидії

16 листопада, неділя
23:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з собакою-детективом за 43 секунди

22:51

"Цього Путін боїться найбільше": експерт назвав ідеальний сценарій завершення війни

21:50

Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

21:30

Олександр Усик кардинально змінив зачіску і показався в новому образі з дружиною

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
21:25

Як зігріти дім без техніки та витрат: простий спосіб, що дозволяє зберігати тепло

21:10

Азербайджан приєднався до країн Центральної Азії: що це означає?Погляд

21:05

"Чарівний" спрей обертається ремонтом: куди не варто наносити WD-40 в авто

20:59

Україна перемагає Ісландію у драматичному матчі та продовжує шлях на ЧС - 2026Відео

Реклама
20:55

"Кримінальна справа": що відбувається з Аллою Пугачовою

20:34

"Вау": після екстремального перетворення Джамалу сплутали з Шер

20:30

Відключення світла в Україні - графіки на 17 листопада (оновлюється)

20:27

У Києві можуть закрити метро та зупинити весь електротранспорт: названо умови

20:26

Про нього більшість забули: рецепт легендарного салату, який підкорить всіх

19:52

"Золоте" правило для півоній: як підготувати квіти до зими та уникнути хвороб"Відео

19:35

Погода на завтра 17 листопада - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

19:28

Гороскоп на завтра 17 листопада: Левам - здійснення мрії, Скорпіонам - виснаження

19:27

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

18:38

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

18:32

"Страшно уявити, які там зуби": рибалка спіймав гігантського "монстра"

Реклама
18:25

Допомогли ЗСУ: командування РФ дало безглуздий наказ військам РФ в Куп'янську

18:25

Дрова прямо з парку: що можна брати, а за що загрожує штраф

17:56

Україну атакує сильний шторм: коли почнеться справжній снігопад

17:37

ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

17:25

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і РусіВідео

17:25

Уряд Британії готує радикальні зміни для біженців: чи торкнеться це українців

16:51

Пенсіонери ризикують тратити всі свої гроші: з'явилася нова підступна схем

16:43

РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

16:21

"В нього немає конкуренції": Юрій Рибчинський назвав найкращого українського співака

16:20

Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

15:42

Чи можуть українці залишитись без газу і бензину взимку - розкрито сценарій

15:41

Людство вижило завдяки винаходам трьох українців: ось хто вони

14:43

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містомВідео

14:30

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

13:55

У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

13:44

На смак від ікри не відрізниш: рецепт універсальної закуски з оселедця

13:37

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

13:30

Учасниця "Холостяка" опинилася на межі зриву - що сталося

13:06

Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

12:43

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

Реклама
12:38

"Це не моє життя": відомий співак лікується у психотерапевта і назвав причину

12:31

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідкиВідео

12:26

Епштейн злив Трампа КремлюПогляд

11:59

Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

11:56

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

11:46

"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

11:45

Корупційна справа набирає обертів: в Україні повністю перезавантажують управління

11:43

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

10:48

Ворог має успіхи: військовий попередив про загрозу для важливого міста

10:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти