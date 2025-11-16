Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник 'Азовсталі'

Головне:
- Помер морпіх Олександр Савов
- Захисник 8 місяців тому повернувся з полону
Помер морський піхотинець Олександр Савов, який вісім місяців тому повернувся з полону. Про це повідомила представниця координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк з посиланням на доньку захисника.
Причина смерті захисника - невідома, при цьому, Павлюк привертає увагу до критичного стану здоров’я військових, які повертаються з російських катівень.
"Полон вбиває, навіть коли ти повернувся", — написала Юлія Павлюк.
Що відомо про Олександра Савова
Відомо, що Олександр Савов, боєць 36-ї бригади морської піхоти, був одним із захисників, які навесні 2022 року вийшли з "Азовсталі" і пробули у російському полоні майже три роки. У березні поточного року захисник повернувся додому під час одного з обмінів. У той момент його донька Анастасія Савова, яка була співзасновницею Асоціації морських піхотинців, зустрічала його з прапором.
Як пише ТСН, після полону вдалося зʼясувати, що росіяни повернули Олександра з туберкульозом, а також шкірними захворюваннями та лімфостазом ніг.
В одному з інтерв’ю він зазначав, що так зване медичне "лікування" в полоні, зокрема постійні флюорографії, швидше скидалося на експерименти над людьми.
Обмін полоненими - новини за темою
Нещодавно секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Україна і Росія відновлюють переговори щодо обміну полоненими за "стамбульським форматом". За словами Умєрова, йдеться про звільнення 1 200 українських громадян.
Як писав Главред, 2 жовтня Україна та РФ провели новий обмін полоненими. Додому повернули 185 військових та 20 цивільних. Більшість з них потрапила у російський полон ще у 2022 році.
В рамках обміну додому повернувся прикордонник Ігор, який боронив Маріуполь. Він розповів, що саме давало йому сили витримати полон та не впасти духом.
Про джерело: ТСН
ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.
