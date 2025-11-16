Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

Експерт пояснив, чому американська валюта не може подешевшати у найближчий час.

https://glavred.net/ukraine/dollar-vzyal-razgon-na-povyshenie-chto-budet-s-kursom-valyuty-v-blizhayshee-vremya-10715897.html Посилання скопійоване

Прогноз курсу долара в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Плотніков:

На валютному ринку ситуація стабілізувалася

У найближчий час різких стрибків курсу долара не буде

Долар навряд чи буде дешевшати

Американська та європейська валюти в Україні продовжують планомірно зростати. Цього місяця на валютному ринку спостерігається певна стабілізація, каже доктор економічних наук Олексій Плотніков.

В коментарі Новини.LIVE він зазначив, що з 1 по 15 листопада курс долара коливався у діапазоні 41,89-42,08 гривні за долар. Плотніков спрогнозував, яких змін на ринку слід очікувати надалі.

відео дня

Як зміниться курс долара

Експерт прогнозує, що зниження курсу долара у найближчий час не буде. Очікується поступова девальвація гривні, однак не раніше початку 2026 року.

"Якоїсь відчутної девальвації до кінця 2025-го не буде. Враховуючи те, що місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала Україні вийти на рівень 45 грн/дол. до кінця 2026 року, то зростання курсу почнеться вже з січня", — каже Плотніков.

Дорожчання долара США - це незворотній процес у нинішніх умовах, але відбудеться він не так скоро. Тому у наступні кілька тижнів долар буде перебувати у сталому діапазоні від 41,90 до 42,10 гривень за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют до кінця листопада - прогноз економіста

Главред писав, що у листопаді курс долара та євро щодо гривні, за прогнозами експертів, залишатиметься стабільним. Економіст Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі.

За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом Тараса Лєсового, наступного тижня курс долара на готівковому ринку перебуватиме в рамках 41,8-42 грн/дол., а євро – 48-49,5 грн/євро.

Напередодні стало відомо, що на понеділок, 17 листопада, Національний банк України знизив офіційний курс долара. Водночас євро та злотий продовжив дорожчати.

Раніше повідомлялося, що попри осіннє затишшя на валютному ринку, експерти попереджають: до кінця року гривню може чекати новий тиск. Причини - сезонне зростання імпорту, погашення держоблігацій, скорочення переказів з-за кордону та дефіцит валюти.

Інші новини:

Про персону: Олексій Плотніков Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань. Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами. У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред