Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

Анна Косик
16 листопада 2025, 12:43
683
Експерт пояснив, чому американська валюта не може подешевшати у найближчий час.
обмен валют, доллар
Прогноз курсу долара в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Плотніков:

  • На валютному ринку ситуація стабілізувалася
  • У найближчий час різких стрибків курсу долара не буде
  • Долар навряд чи буде дешевшати

Американська та європейська валюти в Україні продовжують планомірно зростати. Цього місяця на валютному ринку спостерігається певна стабілізація, каже доктор економічних наук Олексій Плотніков.

В коментарі Новини.LIVE він зазначив, що з 1 по 15 листопада курс долара коливався у діапазоні 41,89-42,08 гривні за долар. Плотніков спрогнозував, яких змін на ринку слід очікувати надалі.

відео дня

Як зміниться курс долара

Експерт прогнозує, що зниження курсу долара у найближчий час не буде. Очікується поступова девальвація гривні, однак не раніше початку 2026 року.

"Якоїсь відчутної девальвації до кінця 2025-го не буде. Враховуючи те, що місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала Україні вийти на рівень 45 грн/дол. до кінця 2026 року, то зростання курсу почнеться вже з січня", — каже Плотніков.

Дорожчання долара США - це незворотній процес у нинішніх умовах, але відбудеться він не так скоро. Тому у наступні кілька тижнів долар буде перебувати у сталому діапазоні від 41,90 до 42,10 гривень за долар.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют до кінця листопада - прогноз економіста

Главред писав, що у листопаді курс долара та євро щодо гривні, за прогнозами експертів, залишатиметься стабільним. Економіст Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі.

За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом Тараса Лєсового, наступного тижня курс долара на готівковому ринку перебуватиме в рамках 41,8-42 грн/дол., а євро – 48-49,5 грн/євро.

Напередодні стало відомо, що на понеділок, 17 листопада, Національний банк України знизив офіційний курс долара. Водночас євро та злотий продовжив дорожчати.

Раніше повідомлялося, що попри осіннє затишшя на валютному ринку, експерти попереджають: до кінця року гривню може чекати новий тиск. Причини - сезонне зростання імпорту, погашення держоблігацій, скорочення переказів з-за кордону та дефіцит валюти.

Інші новини:

Про персону: Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар курс валют курс долара новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

14:43Фронт
Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

14:30Синоптик
Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

12:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

Останні новини

14:43

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

14:30

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

13:55

У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

13:44

На смак від ікри не відрізниш: рецепт універсальної закуски з оселедця

13:37

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
13:30

Учасниця "Холостяка" опинилася на межі зриву - що сталося

13:06

Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

12:43

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

12:38

"Це не моє життя": відомий співак лікується у психотерапевта і назвав причину

Реклама
12:31

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідкиВідео

12:26

Епштейн злив Трампа КремлюПогляд

11:59

Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

11:56

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

11:46

"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

11:45

Корупційна справа набирає обертів: в Україні повністю перезавантажують управління

11:43

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

10:48

Ворог має успіхи: військовий попередив про загрозу для важливого міста

10:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

10:32

Стала блондинкою: Наталія Могилевська показала рідкісне фото старшої доньки

10:23

Величезна проблема зі штучним інтелектомПогляд

Реклама
10:20

Є перебої зі світлом, під атакою опинились об'єкти енергетики - МіненергоФото

09:57

Тижнева магнітна буря жорстко затягується: коли закінчиться потужний шторм

09:54

Цивільна інфраструктура України у вогні: всі деталі нічного удару РосіїФото

09:38

Відому іспанську співачку по-звірячому вбили в будинку для літніх людей - деталі

09:37

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

09:20

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

09:14

Всі ешелони зупинилися: партизани одним підпалом зірвали постачання РФ на фронті

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 листопада (оновлюється)

08:38

Україна домовилась про поставки газу і нову угоду: деталі від Зеленського

08:30

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада: Левам - стрес, Дів завалить роботою

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

05:33

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіакуВідео

04:30

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

03:31

Зроблять ривок уперед: на які ТОП-5 знаків чекають приємні сюрпризи до кінця року

02:33

"Вічний негатив": ображений Пресняков пішов проти батька-путініста

01:42

Спідометр "бреше" про швидкість автомобіля - чому і чим краще користуватися

00:35

На Марсі знайшли таємні підземні сховища: вчені допустили сліди інопланетян

15 листопада, субота
23:42

Росіяни розстріляли українських військових на Запоріжжі: стала відома кількість жертв

Реклама
22:51

"Кожен квартал важко відбивати у ворога": військовий розповів про бої біля Покровська

22:26

"Можливий найгірший сценарій": розкрито тривожний прогноз блекауту в Україні

21:27

Корупція під час війни: в ОП гучний скандал назвали "частиною економіки"

20:49

З полону можуть повернутися понад тисячу українців: Умєров проводить переговори з РФ

20:26

Путін поставив терміни захоплення Покровська і Куп'янська: Зеленський розкрив провал РФ

19:48

Головна ялинка України: як і чим прикрашатимуть новорічне дерево

19:43

Без світла залишиться більшість українців: нові графіки відключень на 16 листопада

19:27

Українців попередили про стрімке зростання цін: які продукти подорожчають

19:10

Спецпосланець щодо Білорусі: спроба тягнути Лукашенка чи тягнути країну?Погляд

18:41

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти