Дрон впав поблизу Запорізької АЕС, є загиблий — МАГАТЕ

Команда МАГАТЕ розслідуватиме цей інцидент.

Дрон впав поблизу Запорізької АЕС, чи є загиблі

Загинула одна людина

У МАГАТЕ пообіцяли розслідувати надзвичайну ситуацію

Поблизу Запорізької атомної електростанції в результаті удару безпілотника загинув співробітник станції. Про це повідомляє МАГАТЕ в соцмережі Х.

За попередньою інформацією, удар дрона цього ранку вбив водія в транспортній майстерні поблизу території заводу.

Команда МАГАТЕ розслідуватиме інцидент і продовжуватиме стежити за ситуацією на станції.

"Удари по АЕС або поблизу них можуть загрожувати ядерній безпеці і не повинні відбуватися", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросс.

Як РФ хоче використовувати ЗАЕС

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко говорив, що Росія намагається використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент для економічних домовленостей із США.

За його словами, Кремль пропонує її адміністрації Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проект".

"Росіяни просувають ідею спільного виробництва електроенергії, заробітку на криптомайнінгу та отримання швидкого прибутку", - додав він.

Як повідомляв Главред, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рофаель Гросссі заявив, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції розпочалися відновлювальні роботи на резервній лінії електропередач, що з'єднує об'єкт з українською енергосистемою.

Раніше глава Кремля Володимир Путін говорив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, включаючи ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

