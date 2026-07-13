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РФ перетворила ЗАЕС на базу для дронів та склади зброї: тривожна заява ГУР

Марія Николишин
13 липня 2026, 14:51
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ГУР зафіксувало розміщення зброї в машинних залах станції, дефіцит охолоджувальної води та відтік кваліфікованого персоналу.
РФ перетворила ЗАЕС на базу для дронів та склади зброї: тривожна заява ГУР
Ситуація на ЗАЕС / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Росіяни перетворили ЗАЕС на базу для дронів
  • МАГАТЕ не має повного доступу до реакторів
  • Працівників змушують підписувати контракти з "Росатомом"

Країна-агресор Росія перетворила тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі на власну військову базу. Прямо в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані "холодного зупину", окупаційна армія розмістила військову техніку. Про це заявили в ГУР.

Зазначається, що у підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й техніку росіяни зберігають також під технічними переходами й естакадами, що з'єднують енергоблоки з іншими будівлями станції.

відео дня

"Окупанти розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу "ґєрбєра-сікер" та "ґєрань-сікер". До цього процесу залучають робітників зі спеціальної економічної зони "алабуґа", зокрема й неповнолітніх студентів. Окремі технічні приміщення станції, розташовані поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища, окупанти замінували", - йдеться у повідомленні.

В ГУР наголошують, що експерти МАГАТЕ при цьому не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень станції - перевірки відбуваються лише за заздалегідь погодженим планом і маршрутом, що суттєво ускладнює об'єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС.

Станція на межі блекауту й водного дефіциту

Ключовою проблемою окупованої станції залишається живлення. До окупації ЗАЕС мала десять ліній зовнішнього електропостачання, тепер працює лише одна. 3 липня 2026 року на станції стався черговий блекаут - уже 21-й за час повномасштабного вторгнення.

Також російські окупанти не забезпечують необхідний рівень води в ставку-охолоджувачі. Станом на липень 2026 року він становить 12,86 метра за мінімально необхідних 15 метрів.

"Така ситуація загрожує нормальному функціонуванню систем охолодження реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива", - додають в розвідці.

РФ перетворила ЗАЕС на базу для дронів та склади зброї: тривожна заява ГУР
ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Дефіцит кадрів і тиск на персонал

Крім того, гострою залишається й проблема нестачі персоналу. До повномасштабного вторгнення на станції працювало близько 11 тисяч осіб, зараз - близько 7,5 тисячі, включно з 500 працівниками аутсорсингової компанії, яка не має ліцензії на виконання робіт на станції.

"Усіх працівників через погрози звільненням змушують підписувати контракти з "росатомом", а завезений з території держави-агресора персонал через суттєві відмінності між ЗАЕС та російськими об’єктами атомної енергетики не володіє кваліфікаціями, необхідними для належного обслуговування окупованої української електростанції", - підсумували в ГУР.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Для чого росіяни перемістили техніку на ЗАЕС

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин раніше говорив, що окупанти вирішили використати українську атомну електростанцію як щит, адже розуміють, що ЗСУ не будуть завдавати вогневих ударів по АЕС, тому й ховають там свою техніку.

"Вони використовують територію і обʼєкти ЗАЕС, як навчальний полігон для своїх операторів БпЛА. Є навіть дані, що звідси декілька разів здійснювались удари РСЗВ по Запоріжжю", - наголосив він.

ЗАЕС - останні новини

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сподівається на досягнення найближчим часом перемир'я між Україною та Росією поблизу Запорізької АЕС. Це необхідно для ремонту основної лінії електропередач 750 кВ "Дніпровська", яка живить станцію.

14 квітня окупанти припинили надходження зовнішнього живлення для потреб ЗАЕС з української енергосистеми. В результаті некомпетентних дій росіян, ЗАЕС опинилася в режимі блекауту.

Як повідомляв Главред, Тарас Жовтенко говорив, що Росія намагається використати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент для економічних домовленостей зі США, пропонуючи її адміністрації Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проект".

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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