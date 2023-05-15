Підрив "міністра ЛНР" Корнета: за замахом може стояти СБУ - джерело

За даними джерела в правоохоронних органах, Служба безпеки України нібито причетна до підриву луганського окупаційного "міністра".

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СБУ причетна до замаху на Ігоря Корнета / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 0642.uq

В окупованому Луганську 15 травня стався вибух, в результаті якого був важко поранений так званий "міністр внутрішніх справ ЛНР" і зрадник України Ігор Корнет. За цим можуть стояти співробітники Служби безпеки України. Про це заявляє Українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Варто відзначити, що інші подробиці поки не повідомляються.

Замах на Корнета - що відомо

У понеділок, 15 травня, в перукарні на території окупованого Луганська прогримів потужний вибух. В результаті "міністр внутрішніх справ" так званої "ЛНР" і зрадник України Ігор Корнет опинився в реанімації Луганської обласної клінічної лікарні. Він був у важкому стані.

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Окупаційні так звані "правоохоронні органи" регіону повідомили, що на Корнета було скоєно замах. Повідомлялося, нібито спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Варто нагадати, що зрадник України Ігор Корнет перейшов на бік російських окупантів у 2014 році, тоді ж він став "тимчасово виконуючим обов'язки глави "МВС" так званої "ЛНР".

Раніше в СБУ заявляли про те, що вони не можуть підтвердити або спростувати свою причетність до підриву автомобіля російського пропагандиста Захара Прилєпіна. Водночас там додали, що "смерть - єдина перспектива для окупантів, які принесли на нашу землю війну, насильство і загибель людей".

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