У Луганську підірвали т. зв. "міністра внутрішніх справ ЛНР": він у реанімації – ЗМІ

Зрадника України госпіталізували. Відомо, що він перебуває у важкому стані.

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Під час вибуху в Луганську серйозне поранення отримав т. зв. "міністр внутрішніх справ ЛНР"/ Telegram, скрін

В окупованому Луганську у понеділок, 15 травня, відбувся вибух у перукарні. Стало відомо, що внаслідок цього вибуху серйозно постраждав "міністр внутрішніх справ" так званої "ЛНР" і зрадник України Ігор Корнет.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, що Корнет госпіталізований, він перебуває у важкому стані у реанімації Луганської обласної клінічної лікарні.

Окупаційні так звані "правоохоронні органи" регіону повідомили, що на Корнета було скоєно замах.

відео дня

У мережі з’явилося відео, як виглядає перукарня у Луганську після вибуху. Видно, що у закладі дуже серйозні пошкодження.

Повідомлялося, нібито спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Вибух у перукарні Луганська/ скрін

Дивіться відео, як виглядає перукарня у Луганську після вибуху:

Український журналіст Денис Казанський зазначає, що російські окупанти можуть почати звинувачувати у вибуху Україну. У той же час він нагадав про давні чвари, які точилися між Корнетом та іншими зрадниками і окупантами.

"Пропагандисти зараз як завжди валитимуть все на Україну. А я просто нагадаю, що саме Корнет керував "переворотом у ЛНР" у 2017 році, коли скинули Плотницького. Тоді Корнет сам мітив у крісло "голови ЛНР", але замість нього призначили Пасічника. З Пасічником у Корнета також був давній конфлікт. Корнет плів проти нього інтриги і намагався підсидіти", – написав Казанський у Telegram.

Нагадаємо, зрадник України Ігор Корнет перейшов на бік російських окупантів у 2014 році, тоді ж він став "тимчасово виконуючим обов’язки глави МВС" так званої "ЛНР".

Вибухи на окупованих територіях

Раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську прогриміли вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму. Приліт припав на будівлю Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.

Нагадаємо, потужні вибухи в понеділок вранці, 15 травня, прогриміли в окупованому Росією Луганську. За даними очевидців, у Луганську вибухи прогриміли в районі місцевого автовокзалу. За деякими даними удар міг бути завданий по території колишнього авіаційного училища штурманів.

Вибухи вранці прогриміли і в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що понеділок в окупантів в Токмаку починається "тривожно".

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