"Не можемо спростувати": СБУ розповіла про свою причетність до замаху на Прилєпіна

Офіційно підтвердити причетність до замаху на Прилєпіна або спростувати це СБУ зможе тільки після перемоги України.

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СБУ не може підтвердити причетність до замаху на Прилєпіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kp.ua

У Росії 6 травня підірвали автомобіль російського пропагандиста Захара Прилєпіна. У Службі безпеки України заявили, що не можуть офіційно спростувати свою причетність. Таку відповідь СБУ дала на запит ТСН.uа.

Варто відзначити, що в СБУ також не змогли підтвердити свою причетність.

"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої "бавовни", яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками", - йдеться у відповіді.

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Водночас в СБУ заявили, що "смерть - єдина перспектива для окупантів, які принесли на нашу землю війну, насильство і загибель людей". Також там додали, що про можливу причетність СБУ до замаху на Прилєпіна можна буде говорити вже після перемоги України.

Хто такий Захар Прилєпін Захар Прилєпін - російський письменник, політик і пропагандист. Він виступав за анексію Криму і окупацію Донбасу. У 2016-2018 роках він воював проти українців у складі незаконних збройних формувань "ДНР". У 2021 році він став співголовою російської партії "Справедливість Росії - Патріоти - За правду". Після цього його обрали до Держдуми РФ, але він відмовився від мандата. Прямо перед початком повномасштабного вторгнення, в січні 2022 року, Прилєпін уклав контракт з Росгвардією і відправився на фронт вбивати українців. Про це повідомляє Вікіпедія.

Підрив автомобіля Прилєпіна

6 травня стало відомо про те, що поблизу Нижнього Новгорода в РФ підірвали автомобіль російського пропагандиста, письменника та політика Захара Прилєпіна. З ним в автомобілі була дочка та водій-охоронець. Ймовірно, вибухівку встановили, коли Прилєпін зупинився біля придорожнього кафе.

На момент вибуху дочки пропагандиста у машині не було, вона вийшла за кілька хвилин до інциденту. Охоронець Прилєпіна загинув на місці. Самого ж пропагандиста госпіталізували. У нього травматична ампутація кінцівок, контузія обох легень, численні переломи та забої.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов підтвердив інформацію про те, що замах на Прилєпіна організувала "Національна республіканська армія" (НРА).

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що замах на Прилєпіна є "інсценуванням і постановою".

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