Одним махом ліквідовано півсотні окупантів: під Маріуполем пролунали сильні вибухи

На місце вибухів було відправлено понад 20 швидких з окупованого Маріуполя та району.

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Під Маріуполем сталася потужна "бавовна"/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

У суботу, 13 травня, під Маріуполем пролунали потужні вибухи. Збройні сили України потужно "насипали" окупантам, внаслідок чого було ліквідовано близько 50 російських загарбників. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

"Бавовна" в Маріупольському районі. 9 прильотів по окупантам! Вибухи сталися поблизу Маріуполя – у Нікольській територіальній громаді, біля с. Республіка", - йдеться в повідомленні.

За даними міськради, після вибухів туди було відправлено понад 20 швидких з окупованого Маріуполя та району.

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"Ймовірно, велика кількість постраждалих, попередньо, близько 50 вбитих окупантів", - додали в раді.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України влаштували російським загарбникам потужну "бавовну" у тимчасово окупованій Кліщіївці неподалік від Бахмута. Внаслідок удару по командному пункту загарбників було ліквідовано 3 полковників та близько 20 солдат і офіцерів. Як зазначив офіцер Анатолій Штефан, без командирів залишилася 4-та окрема мотострілецька бригада – збройне формування 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ на Донбасі.

Також повідомлялося, що у п'ятницю, 12 травня в тимчасово окупованому країною-агресоркою Росією Луганську прогримів вибух великої сили. Після вибухів над Луганськом піднялися густі клуби чорного диму. За даними окупаційної "влади" "ЛНР", приліт по Луганську припав в район підприємства "Поліпак", розташованого на території колишнього заводу №100. За іншими даними, приліт міг бути по нафтосховищу, з чим пов'язаний густий стовп чорного диму на місці вибухів.

Дивіться відео про те, навіщо Путін відвідав захоплені РФ території:

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