"Скло ходуном. Сирени завили": у Маріуполі прогриміли два потужні вибухи

Перший вибух був такої сили, що скло ходило ходуном. Після цього у місті почали лунати сигнали повітряної тривоги. Другий вибух було чутно з боку Азовсталі.

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У Маріуполі пролунали два потужні вибухи/ колаж: Главред, фото: Telegram @mariupolrada, УНІАН

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області вранці в суботу, 13 травня, прогримів потужний вибух.

У місті після цього пролунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

"08:49 дуже гучний вибух. Скло ходуном. Сирени завили. Не літак і не з Азовсталі", – йдеться у повідомленні.

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Після цього о 09:38 у пабліку повідомили про вже другий сильний вибух у місті, цього разу уточнивши, що звуки було чутно з боку заводу "Азовсталь".

"Вже другий потужний вибух, трохи поштовхи схожі на землетрус, чутно дуже голосно, зі сторони Азовсталі", – зазначається у повідомленні.

Подробиці про вибухи поки що невідомі.

Тим часом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що російські окупанти посилюють сили ППО у тимчасово окупованому Маріуполі.

"Окупанти посили присутність систем ППО в місті. Вчора (12 травня – ред.) помічено нова система ЗРК ТОР-2. Вперше. Це доповнення до С-300, БУКів та Панцирю. Судячи за все, операція "Паники нет" триває…", – написав Андрющенко у Telegram.

Вибухи на окупованих територіях

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в Криму. Резервуар з паливом нібито атакували українські безпілотники, сказали тоді окупанти.

У ніч на 7 травня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Як писали місцеві Telegram-канали, вибухи звучали біля Козачої бухти, яка розташована в 15 кілометрах від центру Севастополя, а також в інших містах.

Вибух великої сили прогримів у п'ятницю, 12 травня в тимчасово окупованому Росією Луганську. Місцеві жителі повідомляли, нібито перед вибухами було чути шум, що нагадує по звуку ракету. Крім того, після вибухів над Луганськом піднялися густі клуби чорного диму. За даними окупаційної "влади" так званої "ЛНР", приліт по Луганську припав в район підприємства "Поліпак", розташованого на території колишнього заводу №100.

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