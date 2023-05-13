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У Луганську прогримів потужний вибух: база РФ злетіла у повітря разом з окупантами

Олексій Тесля
13 травня 2023, 11:27 оновлено 13 травня, 11:36
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Удар припав по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.
Луганськ
У Луганську нова "бавовна" / Telegram

В окупованому Луганську у суботу вранці, 13 травня, прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.

Як пишуть російські пропагандисти, вибухи нібито прогриміли на околицях Луганська.

У РФ стверджують, що вибухи прогриміли в приміському селі Ювілейне.

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Разом з тим за даними пропагандистів RT, приліт припав по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.

Як стверджують російські пропагандисти, внаслідок вибуху ймовірно є знищені та поранені окупанти.

Нагадаємо, вибух великої сили прогримів у п'ятницю, 12 травня в тимчасово окупованому Росією Луганську.

При цьому місцеві жителі повідомляють, що перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує по звуку ракету.

Раніше безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що в Севастополі. Виникла пожежа, площа якої майже 1000 кв. м.

У Севастополі горіла нафтобаза в результаті попадання безпілотного літального апарату. "Севастополь. Підготовка до курортного сезону. Доброго ранку", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

У свою чергу представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про пожежу на нафтобазі в Севастополі. Там, за його словами, було зафіксовано попадання безпілотника. Площа пожежі близько 1000 кв.м, пожежі присвоєно 4 клас.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

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