Подіяло: росіяни в паніці перекидають ППО в Крим, оголюючи інші позиції

Україна ефективно б'є по позиціях ППО окупантів у Криму.

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Маріуполь залишиться без прикриття ППО / Колаж Главреда. Фото: АТЕШ, ASTRA

Російські окупанти негайно перекидають установки ППО до Криму з Маріуполя - все це на тлі успішних ракетних ударів ЗСУ по загарбниках на півострові.

Нетипову активність військової техніки на вулицях Маріуполя зафіксували партизани місцевого опору і "АТЕШ".

На опублікованих знімках видно, як містом у напрямку на південь рухається колона військової техніки росіян.

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Джерела партизанів у колах російських окупантів пояснили, що здійснюється передислокація систем протиповітряної оборони до Криму. Водночас російські позиції ППО Маріуполя фактично залишилися без засобів ураження ракет і дронів ЗСУ.

Вибухи в Криму - останні новини

У ніч з 29 на 30 травня Служба безпеки України уразила комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо СВУ" вартістю 100 мільйонів доларів дронами власної розробки.

Комплект "Небо СВУ" контролював ділянку повітряного простору над тимчасово окупованим Кримом у 380 км і мав забезпечувати захист російських військових об'єктів на території півострова.

Тієї ж доби ЗСУ завдали удару по Керченській переправі, яка була основною логістичною гілкою російського угруповання в Криму, зокрема для тих російських військових, які ведуть бої на Таврійському напрямку.

Кримський міст - жирна ціль для ЗСУ / Інфографіка: Главред

За підтвердженими даними Генштабу, Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів. Унаслідок ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

Аналітики Bild роблять висновок, що удари по поромах у тимчасово окупованому Криму можуть свідчити про підготовку України до удару по Кримському мосту.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями і кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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