Військо РФ - це 'Трішкін каптан': Жданов анонсував звільнення півдня та Криму

Крім Авдіївки, у російського війська немає жодних перемог. Окупанти не досягли нічого за два місяці наступу, зазначив Олег Жданов.

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Чи допоможе дозвіл Заходу бити по Росії звільнити Крим / Колаж: Главред, фото: Главред, ОК "Захід", 43 окрема механізована бригада

Дозвіл Заходу бити по території Росії наближає можливість наземної операції ЗСУ зі звільнення півдня України та Криму. РФ не вистачає війська, жодних досягнень після Авдіївки окупанти не досягли. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Російське військо зараз як Трішкін каптан, мале, тобто Росії не вистачає війська. От і сьогодні ворог не може перекинути нічого в Брянську область, під Суми. Потрібно ці сили знімати з фронту, але це робити Росія боїться", - сказав експерт.

Жданов підкреслив, що за останні два місяці наступу Росії, окупанти нічого не досягли. За його словами, за таких умов утримувати територію практично нереально.

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"Подивіться на "успіхи" російської армії... Жодних досягнень після Авдіївки. Та й Авдіївку вони просто дотиснули, зробивши з неї "кишку"... Крім Авдіївки, у військ РФ жодних перемог немає. Ну, було Очеретине, але це не оперативний масштаб, а тактичний успіх", - зазначив він.

Жданов наголосив, що особливих досягнень у російської армії немає, як Путін не старався. Територіальні здобутки дозволили б показати вплив диктатора на саміті у Швейцарії.

"А були б — на саміті у Швейцарії він міг би показати свої досягнення і переконати Захід, що він у змозі захоплювати території, а отже з ним потрібно рахуватися", - сказав полковник.

США дозволили Україні бити американською зброєю по РФ - подробиці

Нагадаємо, адміністрація Байдена таємно дозволила Україні наносити удари по території РФ, але з обмеженням на атаки лише в межах прикордонних регіонів, звідки російські сили атакують Україну. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ американською зброєю.

"Зелене світло" від Байдена на удари по території Росії не поширилось на один тип озброєння. США закликали Україну не бити по Росії далекобійними ракетами, зокрема ATACMS.

Як повідомляв Главред, українські військові на Харківщині вже використовують західну зброю для ударів по позиціях окупантів на території РФ. За 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть кардинально переломити хід бойових дій на фронті, повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Також дозвіл ЗСУ застосовувати західну зброю для ударів по території Росії створить загрозу для авіації окупантів на дальніх підступах до українського кордону, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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