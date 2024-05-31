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Російське ППО в Криму "осліпло": СБУ завдали удару дронами по унікальній РЛС

Юрій Берендій
31 травня 2024, 13:15
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За даними ЗМІ, після удару дронами СБУ по комплексу дального радіолокаційного виявлення "Небо СВУ" в Криму, російські радари РЛС припинили роботу.
Російське ППО в Криму 'осліпло': СБУ завдали удару дронами по унікальній РЛС
Дрони СБУ в Криму уразили РЛС "Небо СВУ" за 100 млн доларів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

У ніч з 29 на 30 травня Служба безпеки України вразила комплекс дального радіолокаційного виявлення "Небо СВУ" вартістю 100 мільйонів доларів дронами власної розробки. Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на власні джерела у відомстві.

Зазначається, що комплект "Небо СВУ" контролював ділянку повітряного простору над тимчасово окупованим Кримом у 380 кілометрів і мала забезпечувати захист російських військових об'єктів на території півострова.

За даними джерел, СБУ вразили "Небо СВУ" поблизу Армянська за допомогою дронів власного виробництва, які були розроблені розробленими фахівцями військової контррозвідки Служби.

відео дня

Після атаки дронів СБУ, за даними джерела, космічні засоби розвідки зафіксували припинення роботи радарів РЛС, і в подальшому їх випромінювань більше зафіксовано не було.

"Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту", — зазначило джерело.

Що відомо про РЛС "Небо"?

"Небо" – сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Розробник – Нижньогородський науково-дослідний інститут радіотехніки (ННДІРТ). Випускалася у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ.

У варіанті ППО антенна система складніша, час монтажу та демонтажу значно більший, можливості станції ширші. У варіанті для сухопутних військ антенна система спрощена для підвищення мобільності, пише Вікіпедія.

Удари по Криму - вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України, яка відбулася у ніч на четвер, 30 травня, у тимчасово окупованому Криму можливо було уражено до семи кораблів російських окупантів.

За повідомленнями руху "АТЕШ", які посилаються на джерела в 27-й авіаційній дивізії РФ, російські війська відновлюють занедбані аеропорти в Криму для відновлення злітних смуг у зв'язку з масованими ракетними ударами з боку України по ВКС РФ.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що українські військові будуть працювати на кримському аеродромі "Бельбек" ще 1,5-2 тижні, але тривалість цього процесу залежатиме від наявних засобів для ураження цілей. Він вказав, що головна мета таких ударів - це здобуття повітряної переваги перед появою в районі F-16 і підготовка до масштабних наступальних дій з використанням повітряних сил.

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