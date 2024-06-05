Німеччина готується до війни з РФ: скільки є часу на підготовку

Німеччина планує підготуватися до війни з РФ. Посилити оперативну готовність Бундесверу планують до 2029 року. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє ASB Zeitung.
Підвищити боєготовність Німеччини хочуть через потенційну загрозу з боку РФ.
"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року ... Ми повинні стримувати конфлікт, щоб запобігти гіршому сценарію", - сказав Пісторіус.відео дня
Дивіться відео про підготовку Німеччини до війни з РФ:
Він додав, що Німеччині потрібні не лише кошти та матеріали для цього, а й люди.
"У надзвичайній ситуації нам потрібні сильні молоді люди, які можуть захистити нашу країну", - додав міністр.
До того ж необхідна нова форма військової служби, яка "не буде повністю вільною від зобов'язань". Однак у Німеччині військова служба була скасована в 2011 році, її планують відновити.
Війна Росії та НАТО - останні новини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що північноатлантичний альянс готовий "захищати кожен квадратний дюйм" своєї території. Саме тому Німеччина та інші країни-союзники по блоку вирішили посилити свою присутність на східному фланзі НАТО. За його словами, загроза з боку Росії зростатиме.
Країна-агресор Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО із застосуванням звичайного озброєння. Про це свідчать певні фінансові, економічні та військові показники. Як прогнозують аналітики Інституту вивчення війни, напад, найімовірніше, станеться не в найближчій перспективі, але в більш короткі терміни, ніж припускали деякі західні аналітики.
У розвідці Естонії заявили, що Росія, ймовірно, готується до війни з НАТО, яка може статися орієнтовно в наступні 10 років. Кремль перевів економіку на військові рейки і проводить переформатування своєї армії.
Інші новини:
- Звільнена після звернення журналістів Гуменюк отримала нову посаду в ОК "Південь": деталі
- Військовий облік юнаків, які за кордоном: в уряді розповіли про відстрочку
- РФ випалює Часів Яр тисячами обстрілів: в ЗСУ розкрили деталі пекельних боїв
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред