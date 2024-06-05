Німеччина готується до війни з РФ: скільки є часу на підготовку

У Німеччині планують повернути військову службу і говорять про необхідність запровадити "нову форму військової служби".

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Німеччина готується до війни з РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Defense Visual Information Distribution Service

Німеччина планує підготуватися до війни з РФ. Посилити оперативну готовність Бундесверу планують до 2029 року. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє ASB Zeitung.

Підвищити боєготовність Німеччини хочуть через потенційну загрозу з боку РФ.

"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року ... Ми повинні стримувати конфлікт, щоб запобігти гіршому сценарію", - сказав Пісторіус. відео дня

Дивіться відео про підготовку Німеччини до війни з РФ:

Німеччина готується до війни з РФ / фото: скріншот

Він додав, що Німеччині потрібні не лише кошти та матеріали для цього, а й люди.

"У надзвичайній ситуації нам потрібні сильні молоді люди, які можуть захистити нашу країну", - додав міністр.

До того ж необхідна нова форма військової служби, яка "не буде повністю вільною від зобов'язань". Однак у Німеччині військова служба була скасована в 2011 році, її планують відновити.

Війна Росії та НАТО - останні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що північноатлантичний альянс готовий "захищати кожен квадратний дюйм" своєї території. Саме тому Німеччина та інші країни-союзники по блоку вирішили посилити свою присутність на східному фланзі НАТО. За його словами, загроза з боку Росії зростатиме.

Країна-агресор Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО із застосуванням звичайного озброєння. Про це свідчать певні фінансові, економічні та військові показники. Як прогнозують аналітики Інституту вивчення війни, напад, найімовірніше, станеться не в найближчій перспективі, але в більш короткі терміни, ніж припускали деякі західні аналітики.

У розвідці Естонії заявили, що Росія, ймовірно, готується до війни з НАТО, яка може статися орієнтовно в наступні 10 років. Кремль перевів економіку на військові рейки і проводить переформатування своєї армії.

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