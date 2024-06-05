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"Серйозний заміс": росіяни ломляться в стратегічно важливе місто на Донеччині

5 червня 2024, 17:42
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Російські окупанти концентруються на Донецькому напрямку. За останню добу особливо важка обстановка з постійними спробами прориву в районі Часового Яру.
Военные, танк
Окупанти масово штурмують позиції ЗСУ біля Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха


Український військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов розповів про тяжку ситуацію на підступах до Часового Яру та поблизу сусідніх міст. Про це він написав у своєму Telegram.

За словами військовослужбовця, останні 24 години виявились тяжкими для наших оборонців. Російські окупанти не шкодують боєприпасів та особового складу для постійних атак.

"Обстріли з усього і постійні штурми. І в нас в самому Часовому Яру, і в сусідів на Кліщіївці, Андріївці і в районі Калинівки серйозний заміс", - йдеться в повідомленні Сазонова.

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Як каже політолог, обстріли і штурми це безперервний цикл ворога і наші сили також працюють за таким принципом - проводять контр-батарейну боротьбу і б'ють по техніці противника.

Сазонов також розповів про ситуацію в лавах ЗСУ на одному з найпекельніших напрямків. Попри високу інтенсивність боїв, українським військовим вдається одразу проводити евакуацію поранених, немає жодних пауз у логістиці. У підрозділі військовослужбовця також немає втрат.

Щодо контролю над Часовим Яром - він зберігається за Україною. Попри реально складну ситуацію та постійні штурми, проривів ворога не зафіксовано, а місто перебуває "в руках" ЗСУ.

Хто такий Кирило Сазонов?

Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.

Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Битва ЗСУ проти російської окупаційної армії на Донеччині

Раніше стало відомо, що ворог буде розширювати географію прикордонних областей для бойового контакту. Окупанти спробують завдати на Донеччині, аби якнайближче підібратися до адміністративного кордону.

Напередодні повідомили, що російські сили не змогли досягти значних успіхів в секторі Авдіївка-Покровськ. Натомість ЗСУ відбили російські атаки на село Невельське.
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару в окупованому Соледарі Донецької області, де було знищено і поранено російських окупантів, а також ліквідовано військову техніку ЗС РФ.

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