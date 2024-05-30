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Потужний удар у Криму: ЗСУ розбили поромну переправу окупантів

Юлія Закрепа
30 травня 2024, 21:04
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Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі.
Потужний удар у Криму: ЗСУ розбили поромну переправу окупантів
ЗСУ знищили поромну переправу російських окупантів у Криму / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму.

"Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму", - зазначили у Генштабі.

Об’єкт, який знищили ЗСУ, прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників, додали у Генштабі.

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В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - додали військові.

Потужний удар у Криму: ЗСУ розбили поромну переправу окупантів
Що відомо про ATACMS / Инфографика Главреда

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Нагадаємо, що під час атаки на Крим могли бути уражені 7 суден РФ. Крім лоцманського катера "Мрія", який, за даними ASTRA, потонув, у Криму під час нічної атаки пошкодження отримали пором "Конро Трейдер" і пором "Авангард".

В окупованому Довжанську вибухнула вантажівка з боєприпасами РФ. На відеозаписах, поширених у мережі, видно, як велика вантажівка росіян спалахнула. Густий стовп диму від палаючого авто піднімається високо в небо.

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