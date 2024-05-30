'Міст цілий?': уночі в Криму пролунало близько 20 вибухів, жителі - у паніці

Окупаційна влада повідомляє, що від уламків збитих ракет у Криму постраждали два пороми - автомобільний та залізничний.

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Вночі в Криму прогриміли 20 вибухів / колаж Главред, фото Most.life і "Вікіпедія"

У ніч на 30 травня в тимчасово окупованій Керчі в Криму прогриміли вибухи - місцеві жителі чули щонайменше двадцять. Кримський міст перекривали для руху.

Telegram-канал Astra опублікував повідомлення з місцевих пабліків. Жителі Керчі пишуть, що вибухи були дуже гучними. Також вони переживали про долю улюбленого мосту російського диктатора Путіна.

"Міст цілий? Так гуркотіло, що беруть сумніви", - йдеться в одному з повідомлень.

відео дня

Читайте, як жителі Керчі діляться враженнями про нічну "бавовну" в Криму:

Скріншот Telegram

Скріншот Telegram

Скріншот Telegram

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", недалеко від Кримського мосту були три "прильоти". Однак нібито не цей об'єкт є метою нинішніх ударів.

Водночас пропагандисти в інтернеті повідомляють, що горить цистерна в цьому районі.

У Мережі опублікували непідтверджені відео, як стверджується, з моментами вибухів у Криму:

У Керчі від збитих уламків ракет пошкоджено два пороми

Так званий радник глави окупованого українського півострова Олег Крючков повідомив, що під час відбиття атаки по об'єктах транспортної інфраструктури Керчі від уламків збитих ракет постраждали два пороми - автомобільний та залізничний, а також пошкоджено скління надбудов.

Зазначається, що жертв серед моряків і цивільних немає.

Що кажуть у Міноборони РФ

Міноборони країни-арессора Росії відзвітувало "про знищення за ніч 8 ракет ATACMS над акваторією Азовського моря та перехоплення восьми БПЛА над акваторією Чорного моря поблизу Криму".

Крім того, в акваторії Чорного моря нібито знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Криму.

Вибухи в Криму - останні новини

У суботу, 25 травня, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи чули в Євпаторії та Севастополі.

Партизанський рух "Атеш" повідомляв, що в місті Алушта пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи - було уражено вузол зв'язку російських окупантів.

У ніч на 19 травня в тимчасово окупованому Криму також прогриміли вибухи. У російському Міноборони говорили, нібито вночі Росію атакували 60 безпілотниками, а на Крим нібито летіло 9 ракет ATACMS.

17 травня Головне управління розвідки Міноборони та Служба безпеки України спільно проводили операцію в тимчасово окупованому Криму. Метою атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ, але через роботу російських ППО і РЕБ було уражено й інші об'єкти.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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