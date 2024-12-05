Підтримка в обмін на доступ до копалин: чи будуть США інвестувати в Україну - Клочок

За законами економіки будь-яка країна після війни є найпривабливішою з точки зору вкладення грошей.

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Валерій Клочок оцінив шанси того, що США інвестуватимуть в Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, УНІАН

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Чи зацікавить республіканців ідея інвестувати в Україну

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Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок оцінив шанси того, що Україна може отримати підтримку США в обмін на доступ до українських корисних копалин.

За словами аналітика, американці вже давно придивляються до України.

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Клочок додав, що впродовж останнього року в нашій країні на посаді спеціального представника США з питань економічного відновлення працювала Пенні Пріцкер. Це колишня очільниця американського Міністерства економіки часів президентства Барака Обами і член дуже заможної родини мільярдерів, власників мережі готелів Hyatt. Один із таких готелів розташований у центрі Києва.

"У пані Пріцкер українське коріння, вона працювала в рамках місії, мета якої - вивчення можливостей інвестування в українську економіку. Складно сказати, які конкретно галузі вивчали в рамках цієї програми, але можна припустити, що йшлося про розробку корисних копалин та інвестування у сферу, де можна отримати хороші дивіденди", - сказав Клочок в інтерв'ю Главреду.

Він додав, що на певному етапі, коли стало зрозуміло, що демократи можуть програти вибори, Пріцкер відмовилася від місії.

"Демократи і республіканці насправді розглядають Україну як потенційну країну для інвестування. За законами економіки будь-яка країна після війни є найпривабливішою з точки зору вкладення грошей. Тому Україна буде цікава не лише для американців, а й для інших держав та інвесторів. Історія з пропозицією США інвестувати в Україну - дуже правильна. Єдина проблема полягає в тому, як захистити ці інвестиції", - вважає аналітик.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Як повідомляв Главред, адміністрація Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням про додаткові 24 мільярди доларів для підтримки України. За інформацією Міністерства оборони США, 8 мільярдів із цієї суми буде виділено на програму USAI, яка фінансує оборонні контракти для України, а решта 16 мільярдів підуть на поповнення американських запасів зброї, що дасть змогу формувати нові пакети допомоги за програмою PDA.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати планують надати Україні всю затверджену Конгресом допомогу в розмірі 61 мільярда доларів до завершення терміну президентства Джо Байдена. Ці кошти спрямовуватимуться на посилення української системи ППО, артилерійських спроможностей і бронетехніки.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що поки що не планує виносити на голосування питання про додаткову фінансову допомогу Україні, зокрема раніше анонсовану Байденом допомогу для України в розмірі 24 мільярдів доларів.

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